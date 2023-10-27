賴清德海洋大學演說 學生批「得過且過」

副總統賴清德到海洋大學演講。(取材自賴清德臉書)

民進黨 總統參選人賴清德 昨到海洋大學演講，學生提問質疑賴先前演講回答問題的態度「得過且過」，校長許泰文兩度打斷學生發言，賴連忙緩頰說「沒關係啦，給他問給他問，學生有自己的想法」，氣氛尷尬。許泰文事後回應，他無意干擾學生，只是希望聚焦海洋政策。

賴清德演講國家海洋政策，一名學生提問指他看過賴前幾場校園演講，想討論賴回答問題的態度；他說，賴曾說自己是選下一任4年總統，不是未來10年的總統，但這種「得過且過」的心態，以總統參選人來說不太妥當。

校長許泰文打斷學生，請學生針對海洋政策、海洋願景來提問。賴清德隨即說「校長沒關係，今天就是要聽學生講」。學生繼續發言說，如果只談願景沒有什麼太大助益。許泰文此時第二度打斷學生發言，賴清德又緩頰，學生則回應「感謝賴副總統的寬宏大量」。

藍綠白搶攻青年選票，年輕世代看待「政治人物」與中高年齡族群大不同。 三位總統參選人中，青年學子認為，民進黨的賴清德是典型的政治人物，四平八穩的風格，但卻沒有「記憶點」；國民黨的侯友宜看起來很沉穩，但太保守；民眾黨的柯文哲 善於直球對決，是年輕人最喜歡的類型。

賴清德在陽交大演講中提到，未來要蓋13萬戶社宅時，被學生直接吐槽，賴在台南市長任內也沒有落成任何一戶社宅。一名電控工程所鄭同學從頭到尾舉手，未被點到。他說，他本來想問賴「這8年來（執政黨）做得最糟的是哪件事」，他已預期若問國家願景聽不到具體答案。

一旁機械系陳同學說，賴清德還是太放不開了，連現場提問要他點評其他幾位總統參選人優點，都不願回答，「說這叫直球對決，我不同意」。

政大經濟系林同學說，賴清德除了意識形態，和侯友宜其實很像，講話四平八穩，沒有記憶點，「什麼都說了，卻又好像什麼也沒說」。台大政治所陳同學直言，上次他投給蔡英文，但「林智堅論文案」民進黨瞎挺，已徹底失望，這次民進黨是投不下去了。

立法院副院長蔡其昌在這場選戰特別關注誰能掌握下個世代的話語權。他說，柯文哲其實並不新潮，是個「俗阿伯」，看起來好笑，但有一個味道，表演方式符合年輕人的胃口，就是一個很好的演員，賴清德是比較傳統的政治人物，英粉未必喜歡賴清德的表達方式，但賴清德本質是有料的，表達方式還有待加強。

桃園市副市長蘇俊賓以大巨蛋在柯文哲任內「卡關」8年為例指出，台北市長蔣萬安去大巨蛋剪綵的那一刻，對柯文哲所謂的「新政治」還有期待的選民，「那真的是這兩年才開始關心政治的人」；他認為，柯難以得到資深選民認同。