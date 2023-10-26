最新民調／台灣大選支持度賴清德第一 候選人喜好度柯文哲第一

民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。（本報系資料照片）

TVBS最新民調昨出爐，總統參選人民調，民進黨賴清德 33%、民眾黨柯文哲 24%、國民黨侯友宜 22％、鴻海創辦人郭台銘8%。若郭未參選，則賴34%、柯29%、侯26%。候選人喜好度，柯文哲47%、賴清德41%、侯友宜40%、郭台銘36%。

TVBS民調中心指出，2024年總統大選倒數不到三個月，藍白合議題進入緊鑼密鼓階段，距離登記時間不到一個月，雙方近期勢必得勁快磋商決定；國民黨立委馬文君陷國造潛艦爭議，民進黨立委趙天麟因婚外情退選，恐衝擊民進黨總統和立委選情。

根據 TVBS民調中心最新調查結果顯示，在賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘四人參選的情形下，民進黨賴清德33%，維持領先，但較上個月略減1個百分點，民眾黨柯文哲則略增兩個百分點，至24%，國民黨侯友宜也略增1個百分點，至22%，柯文哲與侯友宜支持度仍相差不多，而郭台銘則再略微下滑至8%，未決定14%。

TVBS民調指出，賴清德在男、女性選民中支持度皆呈現領先，在男性選民中支持度34%，與柯文哲的30%相差不多；而女性支持賴清德的比例31%，較侯友宜、柯文哲高出一成左右，但較上次調查下滑8百分點。

TVBS民調指出，年齡方面，20歲到29歲選民中持續由柯文哲領先，支持度56%，明顯高於賴清德的22%，侯友宜、郭台銘則低於一成；30歲到39歲支持賴清德的比例下滑6個百分點至29%，柯文哲則上升7個百分點至42%，柯文哲轉為高於賴清德；40歲以上選民對四位候選人的支持度變化不大，其中40歲到49歲仍以賴清德、柯文哲支持度較高，而50歲到59歲及60歲以上則仍是賴清德、侯友宜較高。

這份民調是10月18日到24日下午6時半到10時進行的，採市話、手機併用，有效樣本1447人，市話724人、手機723人。80％受訪者表示會去投票，58%受訪者認為國民黨跟民眾黨不可能成功合作。