黑白集／查稅、賄選疑雲 郭台銘內外交迫

鴻海集團創辦人郭台銘面臨大陸的企業遭查稅，在台灣的連署受到舉發法辦雙重打擊。（記者杜建重／攝影）

鴻海 的富士康集團傳出遭中國大陸查稅和清查用地，引發北京介入台灣大選的聯想；一日內，鴻海集團市值即慘跌近2000億（台幣，下同，約61.7億美元）。郭台銘 雖對參選無怨無悔，但鴻海投資 人間接受到如此牽累，他也應覺得過意不去吧！

不只大陸的事業被追查，郭台銘在台灣的連署也接連遭遇挫折。各地紛紛傳出，在基層幫郭台銘連署的人員，有人以每張連署單300、400元的代價交由樁腳發放，涉及期約及賄選。另有些連署人甚至不知道自己參與連署，顯係個資遭到濫用，幕後有人在藉此牟利。

無論是在大陸的企業遭到查稅，或在台灣的連署受到舉發法辦，對郭台銘的總統之路無異是雙重打擊。8月間曾有人問郭董：是否擔心大陸的財產被沒收？當時他高調答稱：「Yes, please do it.」也許態度過於高亢，中共果然動手了。事實上，如果富士康一切依法經營，最後未必會引火上身；但光是如此風吹草動的折損，也夠難堪了！

連署扯上賄選，則事關郭董名譽，不可小覷。樁腳買票行為是競辦或公關公司動員，或是支持者自發，甚或是對手反串，一時間很難查個水落石出；但光是疑雲紛飛，就會讓郭董形象大傷。尤其，他曾譏諷在野黨為「丐幫」，如此自恃財富，也會降低選民對他的同情。

郭董投資事業眼光精準，但投資政治卻完全是個生手。