侯營：勝選後柯文哲可辭副總統當閣揆 柯問：合憲嗎？

國民黨總統參選人侯友宜（圖）25日再向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，願攜手合作，集中力量達成政黨輪替。（本報資料照片）

藍白合談判陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲 昨以「一罐砒霜喝下去會死，喝半罐還是死掉」形容國民黨 總統參選人侯友宜 所提開放式初選；侯則在臉書對柯喊話「如果要讓台灣贏，我們就不能只想到自己」。對於如何搭檔，侯辦組織部副召集人謝龍介25日說，「侯柯配」是最有機會勝選的組合，若柯文哲志在閣揆，可在當選後請辭副總統接任閣揆。柯文哲對此建議則未明確拒絕，僅問「這符合中華民國憲法嗎？」

本報系聯合報報導，由於昨天就是侯所提的D-day，柯文哲昨天下午到虎尾科技大學演講，媒體詢問：「你要嫁嗎，今天是國民黨的deadline（最後期限）？ 」柯文哲短回「不會啦，不會」。

柯文哲昨上午開記者會，以「砒霜」形容侯陣營提出的民主初選主張，仍主張全民調。柯說，只要三天的時間，做兩千份民調，手機市話各一半，就會知道答案；開放式初選投開票所要設在國民黨的服務處，還沒投都知道結果。

侯友宜昨下午透過臉書喊話，強調若要實現政黨輪替，國民黨跟民眾黨必須合作，「不論是侯柯配、柯侯配，我願意跟柯主席一起，讓代表兩黨的總統參選人攜手成為一組參選人」。

侯友宜說，很遺憾這項最基本的元素，柯仍沒有表態同意，國民黨與他始終不設任何前提，甚至做了三次讓步，柯卻寸步不讓。

台北中國時報報導，對於在野整合僵局，謝龍介坦言，這一局不管最後有沒有合、如何合，對柯文哲都是穩贏不輸，2024對民眾黨來說，就是贏多或贏少而已，而國民黨卻是希望一起贏。因此謝龍介拋出，柯若想當行政院長，可以當選之後，再辭副手，之後，總統再補提名副手就好，不必再辦選舉。

對於謝龍介所提建議，柯文哲乍聽之下，露出狐疑表情說，「這個符合中華民國憲法嗎？目前法律好像沒有，發言前請先翻閱六法全書」。根據《憲法》增修條文，「副總統缺位時，總統應於三個月內提名候選人，由立法院補選，繼任至原任期屆滿為止」。

讓柯當選後、辭副手做閣揆，是否代表柯文哲早有謀取閣揆之意，變成「騙婚詐領紅包」？謝龍介否認並強調沒有這種說法，因為政治有很多不確定因素，各種職務分配可以待進入政黨協商階段後討論。

也有人質疑，國民黨是否不惜讓民進黨當選，也不願「養大」民眾黨？謝龍介澄清，國民黨從來沒有想讓賴清德勝選，從頭到尾的目標都是政黨輪替。

謝龍介說，侯友宜已說若民調、初選輸給柯文哲，他願意擔任柯的副手，這是很大的善意；如果柯文哲還是不願意承諾與侯互綁參選，就只有進入政黨協商，「侯陣營會做最好準備及最壞打算。」