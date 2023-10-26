新聞眼／藍白拖 破局罪名誰能擔待？

民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）

「藍白合」本周從膠著到攤牌，國民黨 總統參選人侯友宜 上演「相親記」；但民眾黨總統參選人柯文哲25日以「砒霜」形容侯所提開放式初選，「拒婚」態度明顯。不過，即使藍白互有微詞，話卻沒有完全說死，相親不成，就看「政黨協商」的延長賽能否談出名堂。

許多民調 顯示，有六成民意希望下架民進黨，在野若能合作，再次政黨輪替機會不小。但藍白合卻如歹戲拖棚，柯陣營死踩「全民調」，只願給出A、B兩案；侯陣營則從原先主張開放式初選，到提出折衷方案，最後再由侯在媒體專訪中釋出「民調、初選各半」的最終方案，如同侯所說三次讓步，甚至連「到底是要娶我還是不娶我」都說出口，柯仍寸步不讓。

而在藍白檯面上陷入僵局之際，檯面下卻各有動作。柯雖稱「藍白一定會合」，卻又說「侯友宜選不贏」，並屢次將會商內容片段式釋出。柯還接受專訪，透露曾找Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮討論副手，與鴻海創辦人郭台銘二度會面等。

面對這樣的「合作對象」，侯友宜與國民黨主席朱立倫，也選擇連袂公布並還原過去兩周與柯見面與過程。雙方固然還是以合作為最高戰略目標，但也做好最壞打算，既然誰都不願當「藍白合破局的罪人」，只能先悄然布局，把日後的「相罵本」先準備好。

直到25日晚，柯仍無具體回覆，藍白合恐難避免進入政黨協商。但正如侯友宜24日所說，進入政黨協商，就沒有全民調、也沒有開放式初選了，雙方如何談判，變數可能更多；如果因此坐實了支持者對「藍白合」變成「藍白拖」的憂心，合作不成的罪名，柯、侯誰能擔待？