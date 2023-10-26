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不再糾結全民調 侯友宜：時間來不及 藍白進入政黨協商

記者侯俐安／台北26日電
藍白合將進入政黨協商，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）26日上午和國民黨主席朱立倫參拜台北文昌宮。（記者侯俐安／攝影）
藍白合將進入政黨協商，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）26日上午和國民黨主席朱立倫參拜台北文昌宮。（記者侯俐安／攝影）

藍白合將進入政黨協商，國民黨總統參選人侯友宜日前開出藍白合「全民調」或「民主初選」D-day是10月25日，今天上午和國民黨主席朱立倫參拜台北文昌宮時，針對是否已經不再有全民調？侯友宜表示，「非常確定，在時間已經來不及底下，就是進入政黨協商」。 

侯友宜昨天發文表達已經三次讓步，但柯文哲寸步不讓。侯友宜今天出面表示再次感謝柯文哲，但表示因為有時間的壓力，選民有高度期待，希望趕快政黨合作。尤其柯開出的時間10月底，往前推，不管是民主初選或全民調，時間都來不及了。「如果來不及的話，就回頭過來到政黨協商。」

他再次強調藍白要合一定要「志同道合」，才會叫藍白合。他說，總統、立委選舉是一起的，選舉一定要合作，若選舉不合作，就沒有所謂的聯合內閣。

針對媒體問到若比全民調，兩人仍相差約3％，是否有信心？侯友宜重申，「政黨協商就沒有所謂全民調了，也沒有所謂開放式初選，就由政黨協商共同面對，討論出最棒的合作方式」。媒體追問確定沒有全民調了？侯說，「非常確定，在時間已經來不及底下，就是進入政黨協商。」

至於如果沒有合作，接下來是否沒有聯合內閣、也沒有小雞合作？朱立倫說，政見上，藍白都有共同的理想，大同小異、求同存異，「立委大部分已經完成了，我跟柯可以隨時宣示這部分」。

民調 侯友宜 國民黨

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