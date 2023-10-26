邱毅認趙天麟還有親密照 ：更致命的在後面

前立委邱毅認為，趙天麟還有致命性的照片未曝光。(本報資料照片)

正力拚四連霸的高雄市民進黨立委趙天麟 捲入婚外情風暴，已宣布退選。前立委邱毅認為，趙天麟的「摩天輪親密照」之所以會在立委選舉的關鍵時刻曝光，很可能是因為他與小三感情生變，兩人之間的談判破裂，於是女方把照片爆料給媒體，且「一定還有更精采更致命的照片在後面」。

邱毅透露，趙天麟的外遇小三名叫張晴，是36歲的陸籍女子。他推算趙天麟的這段婚外情已維持10年之久，如今曝光的那些擁吻親密照片，應該是兩人熱戀時的自拍照。

邱毅說，兩人親密照高達三位數，且具殺傷力的照片，顯然還保留在女方手上。

至於為何那些外遇私密照片會在立委選舉的關鍵時刻流出來？邱毅判斷，或許是兩人的戀情已生變，張晴希望趙天麟給個交代，而趙天麟經過10年也已生膩想分手。不過兩人之間的分手談判破裂，於是小三把照片爆料給特定媒體，「如果我的判斷沒錯，那除現在曝光的三十幾張照片外，一定還有更精采更致命的照片在後面」，而這也是趙天麟火速宣布退選，想要設定停損點的原因。

至於後面的照片是否會曝光？邱毅表示，這要看趙天麟在接下來和張睛進一步的談判中「願意付出什麼代價」。邱毅認為這個外遇事件還有看頭，往後可能更加精彩，且隨著陸女張晴的身分浮上枱面，影響還可能擴大到賴清德 的選情，讓有些人更加蠢蠢欲動。

趙天麟妻子丁雅婷昨晚在臉書 上發文指出，多年前的往事造成她的先生付上代價，她與孩子也是二度傷害，強調「我當年選擇原諒我先生，這次還是會與他站在同陣線。」