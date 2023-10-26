藍委疑陸諜色誘趙天麟套機密 促國安及檢調徹查

涉入婚外情風波的民進黨立委趙天麟（中），25日下午出席立法院外交及國防委員會，審查明年度國防預算。(記者曾原信／攝影)

對於被指婚外情涉及國安危機，民進黨 立委趙天麟 說，沒有任何證據情況下，把私領域做錯的事情無限上綱，不論是從黨的調查、立法院紀律委員會的調查、國安的調查，他都願意接受，「我是無懈可擊的」，也呼籲國民黨 立委馬文君一起接受調查。

民進黨立法院黨團昨天也要求馬文君為說不清楚潛艦國造洩密一事退選，馬文君質疑，趙天麟長期在立院內政委員會或衛環委員會，陸籍的張女赴台後，隔年就改投入國防外交委員會至今，還兩度擔任召委，這無關退不退選，而是國安危機，應該立即展開調查。

馬文君說，張女有大量與趙天麟自拍照片，趙天麟是何情況下願意與張女自拍，留下婚內不軌證據？要說被濃情蜜意沖昏頭，不合常情。

馬文君說，張女還留存2018年6月，由趙天麟國會助理擔保簽證赴台的切結書，事隔5年後，成為「擠牙膏式」的爆料素材，心思縝密，準備周詳，難道不是「設局」？

國民黨立委林思銘表示，合理懷疑趙天麟可能是被大陸間諜色誘、套取機密，趙的事件非單純私領域問題，絕對是攸關國安大事，趙與敵國人士長期外遇，國安及檢調單位要盡快徹查這名女子真實身分，及10年來竊走多少台灣國防機密資料。

藍營質疑，該女子赴台都是從第三地香港出發，與趙也是在第三地見面，手法就是「經典的特務手段」。

趙天麟說，過程中都沒有任何特權，沒有違反任何規定，也沒有造成國安疑慮，「互動的那段時間」，跟他在立法院國防委員會完全沒有重疊。

趙天麟宣布退出立委選舉後，高雄市綠營議員黃文益、郭建盟表態準備好了、願承擔責任；另一位議員黃捷說，尊重黨中央安排。

高雄市長陳其邁表示，接棒人選會考量整體即戰力做綜合評估，會與中央黨部討論推出適當人選。