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開房桃色風暴 鄭文燦提告：我非影中人

台灣新聞組／台北26日電
「開房」影片流傳，行政院副院長鄭文燦稱已提告。(本報資料照片)
「開房」影片流傳，行政院副院長鄭文燦稱已提告。(本報資料照片)

民進黨桃色風暴繼續延燒，對於疑似與妙齡女子進出房間影片流傳，行政院副院長鄭文燦昨天透過臉書表示，自己不是影中人，已透過律師提告。法務部長蔡清祥說，據聞鄭要提告，但未得到訊息要向哪個機關提起民事或刑事訴訟

鄭文燦表示，網路流傳的「開房間」影片是移花接木，他不是影中人，該影片由四段不同時間的影像剪接而成，各段畫面時間不連續，不但穿著不同，更從短袖變成長袖；後續散布的照片也是昏暗模糊、無法識別拍攝脈絡，其目的一樣是為了擴大影射效果，已透過律師提告。

媒體詢問蔡清祥，是否會去鑑定相關影片有無深偽、變造問題，他表示，關於辨識深偽的事，調查局有展現給大家過，在技術上是沒有問題，看是由什麼機關處理，他尊重機關的專業。

趙天麟、鄭文燦都身陷桃色風暴，民進黨主席賴清德昨天在中常會喊話說，盼民進黨從政黨員莫忘初衷；他強調，若從政黨員言行失序、不符合社會期待，必定嚴明黨紀。

賴清德說，民進黨深知這場選舉對台灣的重要性，不僅總統要當選、國會要過半，但不會為了國會要過半，或為了要保住任何一席立委席次，而犧牲民進黨的原則。

賴清德表示，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，所有作為除了要遵守法治，言行更要符合社會的期待，切不可失序，影響整個政黨，如果民進黨有從政黨員言行失序不符合社會期待，黨中央必定嚴明黨紀。

此外，根據綠營規畫，賴清德從本命區出發，11月4日在台南、新北市同步成立競選總部，和國民黨總統參選人侯友宜互別苗頭意味濃厚。

優先選定台南、新北成立地方競總，賴清德競總發言人、新北市議員戴瑋姍表示，會這樣安排，是因賴清德在新北出生，台南又是賴的政治深耕地，兩地極具意義，接下來將陸續在其他縣市成立競總。

民進黨 賴清德 刑事訴訟

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