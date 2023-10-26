可以有小三但不能是陸籍 民進黨的怪異邏輯

王必勝外遇生子還升官。(本報資料照片)

民進黨 立委趙天麟 被揭發婚外情，雖然出來道歉想止血，但架不住連黨內和側翼都不挺，終於黯然宣布退出此次立委選舉，恐怕連未來的政治前途都被斷送。不過，在民進黨，公職人員、民意代表外遇事件並不罕見，但像趙天麟如此被「加重對待」的，可說絕無僅有。說來說去，民進黨在意的，不是趙天麟有小三，而是他的小三是「大陸籍」罷了。

翻開民進黨的「小三史」、「外遇史」，可說族繁不及備載。公開、半公開有「雙人枕頭」也就是大、小老婆的，就有前行政院長張俊雄、民進黨立法院「永遠的總召」柯建銘；過去爆發過外遇事件的，還有辯稱自己是「處理陳情案」，帶助理上摩鐵的王世堅、法院認證召妓的陳致中、被妻子抓姦在床的政務委員林萬億、帶助理開房卻始終否認的立委羅致政、外遇連孩子都生了的王必勝，還有「八千含稅」的立委王定宇。

這些人認錯的不多，硬拗的不少；除非是證據確鑿，不管是承認或硬抝，待事件熱度過了，「船過水無痕」的也占絕大多數。也因為這樣，柯建銘仍是總召，張俊雄仍是大老，羅致政、王定宇仍是立委，林萬億還是政委。而王必勝甚至還升官，搖身一變成為衛福部次長，還接任陳時中 ，擔任疫情指揮中心的指揮官。

但是趙天麟的下場卻很悲慘。被揭發婚外情後，黨內外唾罵聲不斷，甚至連高雄市長陳其邁都說「立委應該重新布局」。壓力之下，也只好宣布退選。歸根究柢，趙天麟會被逼退，不是民進黨及其側翼忽然提高了自己的道德標準，而是他的外遇對象竟是他們討厭的「中國人」，是可忍，孰不可忍？

更進一步看，趙天麟被轟下台，甚至也不是民進黨真的多在意他外遇的對象是誰，而是他外遇的對象讓民進黨長期營造的「抗中」、「仇中」假面具被拆穿。表面上把大陸人都當作敵人、必須嚴加提防，但私底下卻是「密切來往」。趙天麟被「不可忍」的，是他成為民進黨的照妖鏡，危及了民進黨的「大局」，所以必須止血。

話說回台，如果趙天麟因為外遇必須退選，現在檯面上幾個有外遇前科，或者仍在「現在進行式」的立委、官員，要不要退選、下台？如果趙天麟是因為「勾結敵人」而退選，那麼家人親戚或本人在大陸做生意、往來密切的綠營民代又該如何自處？趙天麟外遇映照出的民進黨價值觀錯亂，才是整起事件最諷刺的地方。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）