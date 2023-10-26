補發電缺口 電廠入侵社區亂蓋排汙 惹怒台南選民

台南七股因光電進駐，漁塭大量變更地目種電，從空中鳥瞰，整片土地快要被光電板覆蓋。(記者劉學聖／攝影)

「以前我是持反核立場，但現在…」參與地方自救會抗議天然氣 電廠入侵社區的台南市教育 產業工會秘書長黃銀姝說，如果因為反核，讓天然氣電廠四處亂蓋，這輩子可能先死於肺癌，大選這一票或許不會投給執政黨。

政府推動「非核家園」，為填補發電缺口，除規畫至2025年再生能源占總發電量20%，天然氣發電也成長至總發電量的一半，造成民營天然氣電廠開始竄出，甚至近逼民眾家門口。

隸屬森崴能源旗下的九崴電力參與台電去年在第7次投標中與台電完成議價，第一期得標容量610ＭＷ，合約期程25年，預計2026年6月30日商轉。「九崴電力南科天然氣發電廠計畫」（俗稱九崴電廠）座落在鄰近台南市安南區交界的安定區台糖土地上，距離中油隔離站3公里、南科科學園區變電所約9公里，也在居民生活圈中央。

「覺得很扯，這是個住宅區，怎麼會選這個點？」黃銀姝說，九崴電廠影響安南、安定、新市、永康4個區，預定廠址半徑5公里內有一座醫院、9所學校、逾10個社區，還有一處社會住宅興辦基地，活動人口超過12萬人，得知廠址時就感到驚訝，但「沒人告訴我們理由，還是我們主動去發出（反對的）聲音。」去年，地方居民組成「台史博社區居民自救會」抗議天然氣電廠公然入侵住宅區，威脅居民生活環境和人身安全，但卻因此被貼上與南科對立的標籤。

台南山上區居民同樣面臨天然氣電廠進駐問題。森霸電力豐德天然氣電廠於2004年開始商轉，居民每天憂心大煙囪不知道排放什麼，如今卻雪上加霜。森霸電力2021年取得「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」電業籌設許可，與台電簽訂合約，預定明年6月商轉。

森霸電廠回饋金自救會會長黃羿穎說，管線沿著鐵路，埋多深不知道，代距離最近的住宅只有100公尺。黃羿穎憤憤不平地說，當年明明承諾只蓋一廠，事隔20幾年蓋二廠竟共用管線，安全真的沒問題嗎？居民深怕高雄氣爆慘況會在山上區上演。

民間天然氣發電廠侵門踏戶，黃銀姝認為中央與地方無疑是共謀，但如果不是政策這樣，需要四處蓋電廠嗎？中央必須負較大責任。黃銀姝坦言自己反思，台南市民長年支持民進黨 ，是不是因此成了政府比較好講話的對象？如果有不同黨派的力量，或許就有監督把關的可能。

除了天然氣電廠之外光電廠也是問題，台61線西部濱海快速公路以東，靠近內陸的土地，每隔幾塊就有光電板蹤跡，已成了「光電的故鄉」。公路以西，至今仍保有在地養殖漁業的傳統風貌，那是七股漁民最後的防線。

去年11月，七股漁民走上凱道抗議，強調七股種光電已經超量，呼籲政府要總量管制。那場遊行，為七股居民換得台61線以西光電案禁審的保證。然而，七股居民深怕這一切有可能在總統大選後變了樣。

面對政府目標2025年地面光電裝置容量12ＧＷ，七股成了全台光電急先鋒，累積光電裝置容量已超過1ＧＷ，正朝2ＧＷ邁進；七股為全台貢獻約六分之一的地面光電，也讓受衝擊最大的在地漁民一抗爭就是5年。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，抗爭這幾年來領教過政府打烏賊戰的手段，在新聞、網路上釋出各種消息，或者資訊揭露不完整，讓七股以外的民眾以為地方無理取鬧，孤立在地聲音。不過，政府也學了乖，選前半年暫緩各項開發，一年前還沸沸揚揚的案場，開始選舉就暫緩。他透露，光電廠商在七股有高達200個案場，政府就是不讓它過，「選舉到了不要再生事端，先組成防火牆，不能延燒到選舉，實在很聰明。」

民眾抗議不斷，但台南七股區三股里里長黃仙立認為，七股地區許多人非綠不投，就算光電抗爭那麼嚴重，也影響不到選民結構。楊惠欽則分析，抗爭歸抗爭，一般民眾是無感的，儘管執政黨長期漠視地方聲音、違背地方訴求已慢慢流失票源，但改變還需要時間。