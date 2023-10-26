補發電缺口 電廠入侵社區亂蓋排汙 惹怒台南選民
「以前我是持反核立場，但現在…」參與地方自救會抗議天然氣電廠入侵社區的台南市教育產業工會秘書長黃銀姝說，如果因為反核，讓天然氣電廠四處亂蓋，這輩子可能先死於肺癌，大選這一票或許不會投給執政黨。
政府推動「非核家園」，為填補發電缺口，除規畫至2025年再生能源占總發電量20%，天然氣發電也成長至總發電量的一半，造成民營天然氣電廠開始竄出，甚至近逼民眾家門口。
隸屬森崴能源旗下的九崴電力參與台電去年在第7次投標中與台電完成議價，第一期得標容量610ＭＷ，合約期程25年，預計2026年6月30日商轉。「九崴電力南科天然氣發電廠計畫」（俗稱九崴電廠）座落在鄰近台南市安南區交界的安定區台糖土地上，距離中油隔離站3公里、南科科學園區變電所約9公里，也在居民生活圈中央。
「覺得很扯，這是個住宅區，怎麼會選這個點？」黃銀姝說，九崴電廠影響安南、安定、新市、永康4個區，預定廠址半徑5公里內有一座醫院、9所學校、逾10個社區，還有一處社會住宅興辦基地，活動人口超過12萬人，得知廠址時就感到驚訝，但「沒人告訴我們理由，還是我們主動去發出（反對的）聲音。」去年，地方居民組成「台史博社區居民自救會」抗議天然氣電廠公然入侵住宅區，威脅居民生活環境和人身安全，但卻因此被貼上與南科對立的標籤。
台南山上區居民同樣面臨天然氣電廠進駐問題。森霸電力豐德天然氣電廠於2004年開始商轉，居民每天憂心大煙囪不知道排放什麼，如今卻雪上加霜。森霸電力2021年取得「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」電業籌設許可，與台電簽訂合約，預定明年6月商轉。
森霸電廠回饋金自救會會長黃羿穎說，管線沿著鐵路，埋多深不知道，代距離最近的住宅只有100公尺。黃羿穎憤憤不平地說，當年明明承諾只蓋一廠，事隔20幾年蓋二廠竟共用管線，安全真的沒問題嗎？居民深怕高雄氣爆慘況會在山上區上演。
民間天然氣發電廠侵門踏戶，黃銀姝認為中央與地方無疑是共謀，但如果不是政策這樣，需要四處蓋電廠嗎？中央必須負較大責任。黃銀姝坦言自己反思，台南市民長年支持民進黨，是不是因此成了政府比較好講話的對象？如果有不同黨派的力量，或許就有監督把關的可能。
除了天然氣電廠之外光電廠也是問題，台61線西部濱海快速公路以東，靠近內陸的土地，每隔幾塊就有光電板蹤跡，已成了「光電的故鄉」。公路以西，至今仍保有在地養殖漁業的傳統風貌，那是七股漁民最後的防線。
去年11月，七股漁民走上凱道抗議，強調七股種光電已經超量，呼籲政府要總量管制。那場遊行，為七股居民換得台61線以西光電案禁審的保證。然而，七股居民深怕這一切有可能在總統大選後變了樣。
面對政府目標2025年地面光電裝置容量12ＧＷ，七股成了全台光電急先鋒，累積光電裝置容量已超過1ＧＷ，正朝2ＧＷ邁進；七股為全台貢獻約六分之一的地面光電，也讓受衝擊最大的在地漁民一抗爭就是5年。
七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽說，抗爭這幾年來領教過政府打烏賊戰的手段，在新聞、網路上釋出各種消息，或者資訊揭露不完整，讓七股以外的民眾以為地方無理取鬧，孤立在地聲音。不過，政府也學了乖，選前半年暫緩各項開發，一年前還沸沸揚揚的案場，開始選舉就暫緩。他透露，光電廠商在七股有高達200個案場，政府就是不讓它過，「選舉到了不要再生事端，先組成防火牆，不能延燒到選舉，實在很聰明。」
民眾抗議不斷，但台南七股區三股里里長黃仙立認為，七股地區許多人非綠不投，就算光電抗爭那麼嚴重，也影響不到選民結構。楊惠欽則分析，抗爭歸抗爭，一般民眾是無感的，儘管執政黨長期漠視地方聲音、違背地方訴求已慢慢流失票源，但改變還需要時間。
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