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最新民調：郭台銘若參選到底 柯文哲、侯友宜民調幾打平

記者丘采薇／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）
鴻海集團創辦人郭台銘。（記者杜建重／攝影）

台灣民意基金會今天發表最新總統大選民調，若鴻海創辦人郭台銘確定稱入戰局，結果顯示26.5%支持民進黨總統參選人賴清德，21.7%支持民眾黨總統參選人柯文哲，20.2%支持國民黨總統參選人侯友宜，12.4%支持郭台銘，11.4%尚未決定，7.7%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，最新民意顯示，當四人競爭時，20歲以上台灣人中，2成7支持賴清德，2成2支持柯文哲，2成支持侯友宜，1成2支持郭台銘，1成9未決 定。這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是在激烈政黨競爭下，郭台銘堅持獨立參選，仍可維持一成二的支持規模，並不是一件容易的事。

游盈隆說，和一個月前相比，郭台銘9月宣布獨立參選、爭取公民連署時，民意支持度略升1.9個百分點，同時賴清德下滑4.9個百分點，柯文哲下滑1.4個百分點，侯友宜逆勢上揚4.5個百分點。這意味著，郭台銘若真的投入2024總統大選，整體選情會更緊繃，選舉結果的不確定性會更高。這是一項令人料想不到的新發展。

游盈隆說，進一步分析，郭台銘若參選，獲得的12.4%民意支持度，有32.4%來自柯文哲，21.5%來自侯友宜，19.1%來自賴清德，27.1%來自游離選民。整體社會支持模式和上個月雷同，但當各主要候選人支持差距縮小，選情出現緊繃時，選舉結果將更難捉摸。換言之，在新的選舉競爭情勢下，郭台銘獨立參選與否， 都將為2024總統大選帶來不可測的影響與衝擊。

台灣民意基金會今天也針對「三腳督」進行民調，結果顯示29.7%支持民進黨總統參選人賴清德， 25.6%支持民眾黨總統參選人柯文哲，21.1%支持國民黨總統參選人侯友宜，15.1%尚未決定，8.5%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為三人差距縮小。

此次調查訪問期間是2023年10月15至17日三天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1080人，市話760人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人 口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

郭台銘 賴清德 侯友宜

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