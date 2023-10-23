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冷眼集／柯營每日一爆 玩膽小鬼遊戲

記者 侯俐安
民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）

選戰倒數82天，藍白首次會前會火藥味散去後，進入第二回合，柯、朱、侯開啟多邊談判模式，密集會面。雙方看似持續堆疊善意，但仍各有盤算；談判進入深水區，時間已不等人。

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣告，本周四將提出聯合政府的推動方式；下周六則是侯友宜五場造勢的最終場，當天也是國民黨主張採「民主初選」制度在73個立委選區投票的日子，依侯辦規畫，希望能在10月底前達成協議並對外公告。

在多方談判之際，柯營幾乎每日一爆，意圖主導輿論，先是20日爆料和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜見過面，對選前成立選舉協調委員會、選後成立政黨協商委員會，朱柯達成共識；昨再傳出柯、侯前晚又見面，柯受訪未否認，稱幕僚幾乎天天通話，曖昧感十足。

為了不斷創造話題，柯營連誰掛誰電話這種事，竟也拿出來帶風向，還模糊真相，手段實在不怎麼高明。

柯侯之間本來就有直通管道，透過幕僚接觸，是為談判預留緩衝空間，各方對焦初步構想，再等主帥點頭，避免擦槍走火，未料「黃（珊珊）金（溥聰）會談」之後，離題花絮竟成為焦點；柯文哲繼續牟取利益極大化，多方可以友好，再來各個擊破，進可攻、退可守。

博弈理論中有一種模型「膽小鬼遊戲」，兩車迎面對撞，誰先閃開誰就輸。柯文哲沒有包袱，不惜對撞，頻繁變花招，為自己創造舞台和聲勢；但談判爭取利益，要有勇也要有謀。藍白合談判，已到揭牌時刻，能兼顧各方利益與平衡，方能水到渠成；反之，只能兄弟登山，各自努力。

國民黨 柯文哲 侯友宜

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