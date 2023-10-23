黑白集／小房間裡的真相 賴柯各表

民進黨總統參選人賴清德。（記者許正宏／攝影）

賴清德 和柯文哲 近日頻頻為舊事交火。柯文哲宣稱賴曾「親自拜訪」他，要他別反對深澳電廠；未料，後來因蘇貞昌要選新北市長就放棄了，讓他氣得想摔電視。賴清德聞言氣急敗壞，說他從不曾登門拜訪柯，柯文哲是自編自導自演。

故事的說詞後來有了修正。柯文哲說，那年3月他們見過好幾次面，賴清德都把他拉到旁邊「小房間」去談。可見，「親自拜訪」的敘述言過其實，柯悄悄修正。但賴清德仍無法釋懷，說「拉到小房間」絕非事實，「我們交情沒那麼好」。柯文哲馬上再回嘴，說剛退黨的周榆修可當證人。

這次交手，如果糾結在「小房間」或「登門拜訪」，就畫錯了重點。柯文哲想說的是，賴清德決策出爾反爾，搞得老百姓不知要相信什麼。賴清德則想甩掉這條小辮子，只能利用柯文哲的語言漏洞反擊，卻閃掉了實質問題。小房間裡沒有真相，其實是各自表述。

板凳議題也讓兩人互噴口水。柯文哲說，賴清德和他吃飯板凳只坐三分之一。賴清德氣沖沖反駁，人盡皆知李登輝見蔣經國 時板凳坐三分之一，自己不是李登輝，柯文哲也不必以蔣經國自居。柯文哲譏稱，一定是兩人民調很接近，賴才會如此氣急敗壞；後來，他也承認是「玩笑話」。

看不見的房間，不存在的板凳，和消失的電廠，你要相信誰？