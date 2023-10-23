侯友宜嗆賴清德不敢斷ECFA：不要說一套做一套

國民黨總統參選人侯友宜。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨 總統參選人賴清德 說幸好10年前太陽花學運有擋下服貿協定。國民黨總統參選人侯友宜 表示，賴清德有辦法就把ECFA斷了、也不讓陸客來台，台灣不要跟大陸互動，但為什麼賴清德不敢？為何民進黨政府不敢斷ECFA，還得到更多紅利，依賴度這麼高，不要說一套做一套。

侯競辦補充，「賴清德又來了！」，賴清德「只會搞意識形態，卻不顧經濟民生」，民進黨上下包括賴清德沒人敢廢服貿協議根源的ECFA，卻反對重啟服貿，不覺得很矛盾嗎？蔡政府已經讓台灣走了8年的歹路，不能再讓台灣被凍結8年的經濟，繼續被賴清德的台獨意識形態拖垮。

針對美國在台協會（AIT）主席羅森柏格近來重申「不支持台獨」，賴僅表示「維持現狀」，侯也重批「賴清德不要再騙！」

「這是一場戰爭與和平的選舉」，侯友宜強調，這場選舉無論侯友宜、柯文哲、賴清德、郭台銘，請把兩岸問題講清楚，「這就是今年選舉最重要人民的選舉，戰爭與和平的選擇。」他說，台灣明年大選，很重要兩岸政策要說清楚，他再次強調「反對台獨」。但賴清德說「支持台獨萬歲」，務實的台獨工作者，「這不是要引戰？」他說，台灣不但要備戰，最重要是「不能引戰」，「不要再騙了，你騙了選票、也騙了人們生命」。