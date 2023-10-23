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侯柯再見面 柯文哲：可解決的先解決

台灣新聞組／台北23日電
民眾黨總統參選人柯文哲22日抨擊民進黨在深澳電廠案，為一人改變政策。（記者范榮達／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲22日抨擊民進黨在深澳電廠案，為一人改變政策。（記者范榮達／攝影）

藍白能不能合將到揭牌時刻。藍、白陣營總統參選人侯友宜柯文哲21日晚間再度見面，柯文哲昨未否認，他說，「溝通都一直有，特別是幕僚幾乎每天都在打電話」。記者追問會談沒有結果？柯說，談判哪有這麼快有結果，並強調「可以解決的先解決」。侯競辦昨晚則低調，未證實也未否認。

國民黨總統參選人侯友宜22日參加雲林同鄉會板橋分會活動。（記者曾原信／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜22日參加雲林同鄉會板橋分會活動。（記者曾原信／攝影）

柯文哲昨成立苗栗縣競選總部，苗栗縣長鍾東錦幾乎全程參與。媒體問到藍白整合，可能先擱置總統層面，以立委選舉優先，柯文哲說，這也是一個辦法，有困難的「先hold住」，可以解決的先解決，這也是一種策略。至於侯友宜是否先放著？柯說「也是個辦法」；溝通對象是否先改為國民黨主席朱立倫？柯回應「也有可能」。媒體追問是否向侯表達「一定選正的」？柯文哲說「就互相交換一下意見而已」。

朱立倫昨天說，對於主席跟主席，或總統參選人相互見面，「不會主動透露」，但他很確定的是跟柯前幾天才見面，共同目標都要往藍白合努力。

朱立倫說，上個月他跟柯見面時，主要談立委各個選區如何達到選區的極大化，也感謝台中市長盧秀燕力挺民眾黨立委參選人蔡壁如，藍白就是這樣不斷的堆疊善意，擴大支持群眾將席次極大化，是共同目標。

柯文哲 侯友宜 國民黨

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