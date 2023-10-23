新聞評論／藍白合最終目標：政黨輪替、民主保台

民眾黨總統參選人柯文哲（左），早前談及2024選舉藍白合時曾經直言：「你們也放心好了，最後一定會合的，只是說怎麼合而已」。（本報資料照片）

為了開放性民主初選或全民調談不攏，藍白合談判上桌後就失控，幕僚相互攻擊，甚至有瀕臨破局的氛圍。民眾黨總統參選人柯文哲 透露與國民黨 主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜都見過面，朱立倫提出從選舉聯盟到執政聯盟的設計思考，柯文哲則承認國民黨仍是主力，藍白合一時間又有峰迴路轉之勢。

朱立倫提出的構想，選前有選舉協調委員會，選後有執政委員會，這就是為政黨合作做體制運作的準備。德國 模式是朱立倫的參考架構之一。德國主要是靠政黨結盟維持國會穩定多數，而政黨要維持穩固結盟運作，需要一紙協議明確宣示合作方式與政策目標，這或許可以是柯文哲所說聯合政府的思考方向，讓政黨合作執政變得可能。

不過，台灣憲政制度並不是內閣制，很難完全照抄德國模式來運作。例如，德國執政聯盟的嚴重分歧可能導致聯合政府解體、國會解散；但在台灣，未來的執政聯盟即使瓦解，總統仍然繼續掌權，無所約束。因此，「結盟委員會」要如何設計，才能讓差異性這麼大的藍白兩黨，能有制度性互信維持政策結合和執政共識，將是一大學問。如果兩黨拿不出一套合理說詞與設計，只是把藍白合限縮為誰正誰副的權力安排，就很難創造「一加一大於二」的效果。兩黨除了政策、理念的溝通外，還必須對國會席次和未來執政方式，提出一個政黨運作新模式，讓選民相信藍白結盟可以倚靠，而不只是分官封爵的安排而已。

藍白合所以會有票房，主要是多數民眾希望再次政黨輪替，而侯柯的民調支持度也是「合則勝、分必敗」，這是政治的現實。但這些都是政黨利益的選票估算，而不是國家政策的路線選擇。藍白應該合，除了選舉利益外，在國家發展路線和兩岸政策上，確實和民進黨有重大分歧；藍白合必須讓選民相信，兩黨可以為人民捐棄成見，不僅在選舉上促成政黨輪替，選後執政也有能力民主保台；這不僅要在國會維持穩定多數，在國家安全大政上也不能有明顯歧異。這些都需要白紙黑字承諾，以確保穩定執政的可能。不過，這畢竟是台灣政黨史上的新創舉，能不能成事，要靠兩黨的格局與智慧。

此外，由於藍白性格與利害不同，黨內人多嘴雜，黨外更是雜音不斷，破壞聲四起。民進黨總統參選人賴清德就見縫插針，指藍白選舉時合不合都那麼紛爭，如果執政每天吵。這就是朱立倫強調的堆疊善意要化解情緒；但侯友宜和朱立倫或許忍得住，習於網紅政治的柯文哲能否管得住自己那張嘴，恐怕也是大問題。藍白如果沒有「大局為重、相忍為國」的覺悟，就必須要做好選舉兩敗俱傷、選後玉石俱焚的準備。因為藍白合破局結果，政黨輪替目標落空，即使藍白在國會合計占多數，新仇舊怨將會使兩黨衝突更烈，面臨分遭綠營各個擊破的泡沬化危機。

藍白合有可能創造台灣政黨政治與憲政運作的新里程碑，但藍白要組成最強戰隊，兩黨已沒有條件浪費在政治口水與爭執裡。改變民進黨政府失政現象，讓脫軌的民主回到正軌，舒緩台海緊張情勢，是在野黨領導人無可逃避的責任。當前紛擾是藍白必經的磨合過程，也是兩黨轉型再造的機會，如果兩黨仍各持己見，既不符民意期待，也會讓台灣命運更加沉淪。在野黨領導人和參選人應該認清現實，不要逆勢而行，當民意的絆腳石，否則將付出慘痛的政治代價。成敗一念間，破局易成事難，不想讓歷史留下憾恨，藍白都要小心慎行。