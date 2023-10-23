盧秀燕、蔡壁如首次「藍白合體」 藍憂侯柯若破局 立委合也尷尬

台中市長盧秀燕（左）和民眾黨立委參選人蔡壁如（右）22日參加國民黨立委參選人林家興競總成立大會，三人抱一起。（記者黃寅／攝影）

藍白對於如何產生最強總統人選尚未有共識，但在立委合作已漸成形。在新北市第二選區、台中市第一選區、高雄市第一選區，國民黨 已確定不提名，禮讓民眾黨參選人。台中市第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如昨在台中市第七選區國民黨參選人林家興競總成立大會上站台，並證實雙方有合作共識，將與台中市長盧秀燕合掛競選看板。

盧秀燕推動「藍天加白雲」，台中成為「藍白合示範區」。林家興昨舉辦「林家興、侯友宜 聯合競選總部成立大會」，包括朱立倫、盧秀燕、蔡壁如、國民黨總統參選人侯友宜二哥侯明鋒都來站台。盧說，大家都叫她媽媽市長，過去蔡壁如在立法院大家也叫她媽媽委員，兩位媽媽「藍白合體」給林家興愛的抱抱。

盧秀燕說，這是「藍白合體第一次，幫參選人輔選」，雖然高層的藍白合還沒有談好，但是基層是不同層次，不要緊，基層要團結、要拚下去。國民黨主席朱立倫也首度公開表示，盼共同支持蔡壁如，讓在野黨席次極大化。

蔡壁如說，民眾黨總統參選人、主席柯文哲 知情，同意她替林家興公開站台；她也會將盧當成另一隻母雞，未來會持續力拚立委選戰，展現藍白合作、政黨輪替的決心。

藍白合不合，最焦慮的仍是藍營立委參選人。藍營小雞中有人憂心，若侯柯整合破局，先前好不容易形成默契的立委選區，恐怕尷尬。不過，國民黨內現仍謹慎觀望，盼先保持空間不說死。民眾黨態度則相對開放，私下都有與藍營溝通過，認為總統參選人合不合都不影響地方選戰。

國民黨台北市士林大同區立委參選人游淑慧表示，如果總統大選最後三腳督，柯幫藍營小雞站台，這個善意就會變成一個難題，畢竟兄弟登山，若可邀柯文哲站台，那跟邀請賴清德站台，有什麼不一樣？

游淑慧坦言，對立委選舉來說，多一個朋友比多一個敵人好，但政黨之間還是有分際，應該是會以總統選舉為主，希望總統選舉這個層次，大人們能先講好怎麼合作，再來落實立委怎麼選舉；如果跳過總統層級，直接說到立委選區，對很多藍營立委參選人來說，可能也會是比較尷尬的難題。