我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

綠鐵票倉市況蕭條 唯一超越北部的是觸目可及的光電板

台灣新聞組／台北23日電
高雄美濃台三線旁有光電業者直接在水圳上方蓋光電板，居民憂若下豪雨恐怕影響排水清淤。(記者劉學聖／攝影)
高雄美濃台三線旁有光電業者直接在水圳上方蓋光電板，居民憂若下豪雨恐怕影響排水清淤。(記者劉學聖／攝影)

農田菜園滿布的嘉南平原是台灣穀倉，位處平原的雲嘉南地區也是民進黨鐵票倉。原本寄望民進黨執政能拉近南北差距，但房價高不可攀、市況蕭條，唯一能超越北部的是觸目可及的光電板。

深夜12點多，台南計程車運將在街上等待客人，巧遇去年台南市長選戰僅以4萬多票之差落選的國民黨前議員謝龍介，司機熱情的跟謝龍介打招呼。

「阿介不錯，但他不會當選。」司機說，民進黨在台南執政30年，就算經濟不好、陸客不來、商店沒人逛、路上冷清清，府城熱鬧不再，「台南人也不是無感，但再怎麼投，投綠的就是比投藍的多，沒辦法啦。」說著說著，運將閃神錯過一個路口，急忙道歉，倒頭轉個彎，繼續他的政治分析，直到客人下車，還欲罷不能。

南科創業路創新八館前，不遠處建築上斗大的tsmc標誌，也是民進黨總統參選人賴清德引以自豪的光榮標誌；賴在台南市長任內大力爭取台積電來此落腳，如今當地居民卻有苦難言。根據房產集團統計，從2018年到去年，南科周邊房價平均漲幅高達67.7%，台積電員工買得起，一般人的薪水根本追不上房價。

南科房價漲翻天，普蒙生技董事長陳建文感觸很深，他在2011年用500萬元（台幣，下同，約15.5萬美元）在附近買了1間房，現在房價漲到1500萬元到1800萬元，原本蔡政府是呼籲大陸台商返鄉把錢注入到中小企業，實情卻是「炒地皮最快」。

在雲林擁有30年歷史的虎尾興隆毛巾，從1開始的代工到自創品牌，經歷台灣經濟起飛、外銷榮景、產業外移、大陸低價傾銷困境，見證了台灣毛巾產業的一頁興衰。

原本是雲門舞蹈家的第二代林姿君，返鄉在公司擔任董事長特助，她將毛巾產業藝術化經營，讓看似夕陽的產業有了煥然一新的活力，但盼不到榮景再現，只能自立自強，轉型親子觀光工廠，多角經營攬客。

「民進黨對毛巾業者沒有比較好…」她感嘆，選民不能被政黨綁架，這次希望換人做做看，但也無奈，國民黨長不大，民調就是高不起來。

民進黨 房價 台積電

上一則

冷眼集／柯營每日一爆 玩膽小鬼遊戲

下一則

等了20年 「選舉捷運」汐東線要動了 拚2032年完工

延伸閱讀

馬文君不畏潛艦案爭議開講 藍營眾人超挺她

馬文君不畏潛艦案爭議開講 藍營眾人超挺她
富士康遭中國查稅 賴清德：不要因選舉到逼台商表態

富士康遭中國查稅 賴清德：不要因選舉到逼台商表態
大屋頂下／台灣人要向民進黨說「不」 從烏克蘭化到加薩化

大屋頂下／台灣人要向民進黨說「不」 從烏克蘭化到加薩化
美歐重申不支持台獨 藍委：避免第3戰場 管控台海風險

美歐重申不支持台獨 藍委：避免第3戰場 管控台海風險

熱門新聞

施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
圓山飯店國宴菜單出包，引發討論。圖/圓山飯店提供

台圓山飯店國宴菜單出現「中華人民共和國」 大使爭拍照

2023-10-19 15:37

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個