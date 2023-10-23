綠鐵票倉市況蕭條 唯一超越北部的是觸目可及的光電板

高雄美濃台三線旁有光電業者直接在水圳上方蓋光電板，居民憂若下豪雨恐怕影響排水清淤。(記者劉學聖／攝影)

農田菜園滿布的嘉南平原是台灣穀倉，位處平原的雲嘉南地區也是民進黨 鐵票倉。原本寄望民進黨執政能拉近南北差距，但房價 高不可攀、市況蕭條，唯一能超越北部的是觸目可及的光電板。

深夜12點多，台南計程車運將在街上等待客人，巧遇去年台南市長選戰僅以4萬多票之差落選的國民黨前議員謝龍介，司機熱情的跟謝龍介打招呼。

「阿介不錯，但他不會當選。」司機說，民進黨在台南執政30年，就算經濟不好、陸客不來、商店沒人逛、路上冷清清，府城熱鬧不再，「台南人也不是無感，但再怎麼投，投綠的就是比投藍的多，沒辦法啦。」說著說著，運將閃神錯過一個路口，急忙道歉，倒頭轉個彎，繼續他的政治分析，直到客人下車，還欲罷不能。

南科創業路創新八館前，不遠處建築上斗大的tsmc標誌，也是民進黨總統參選人賴清德引以自豪的光榮標誌；賴在台南市長任內大力爭取台積電 來此落腳，如今當地居民卻有苦難言。根據房產集團統計，從2018年到去年，南科周邊房價平均漲幅高達67.7%，台積電員工買得起，一般人的薪水根本追不上房價。

南科房價漲翻天，普蒙生技董事長陳建文感觸很深，他在2011年用500萬元（台幣，下同，約15.5萬美元）在附近買了1間房，現在房價漲到1500萬元到1800萬元，原本蔡政府是呼籲大陸台商返鄉把錢注入到中小企業，實情卻是「炒地皮最快」。

在雲林擁有30年歷史的虎尾興隆毛巾，從1開始的代工到自創品牌，經歷台灣經濟起飛、外銷榮景、產業外移、大陸低價傾銷困境，見證了台灣毛巾產業的一頁興衰。

原本是雲門舞蹈家的第二代林姿君，返鄉在公司擔任董事長特助，她將毛巾產業藝術化經營，讓看似夕陽的產業有了煥然一新的活力，但盼不到榮景再現，只能自立自強，轉型親子觀光工廠，多角經營攬客。

「民進黨對毛巾業者沒有比較好…」她感嘆，選民不能被政黨綁架，這次希望換人做做看，但也無奈，國民黨長不大，民調就是高不起來。