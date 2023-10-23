九合一後 綠營：選戰鐘擺盪回來 蛋危機畫下句點

嘉義縣長翁章梁表示，「沒聽到有人在討論蛋」。(本報資料照片)

缺蛋和進口蛋爭議，釀成食安危機。民心恐慌，政府滿意度下滑，是否不利民進黨 的政權保衛戰？綠營認為，危機已經畫下句點。

「蛋的話題在嘉義沒發酵，根本沒感覺，在陳吉仲下台後，應該就要結束了。」嘉義縣資深民進黨立委陳明文一語帶過；一起受訪的嘉義縣長翁章梁也補上一句，「沒聽到有人在討論蛋」。

翁章梁說，政府從以前到現在最大的社會準則是平抑物價，如同「天條」，但平抑物價，農民利益會受損，這是兩難；至於美豬「洗產地」爭議，他說，嘉義除了少數上班族會上超市買冷凍豬肉，多數人都是到市場買溫體豬。

「黑貓、白貓，只要能抓老鼠的就是好貓；本土蛋、進口蛋，只要合乎標準的就是好蛋。」台南市長黃偉哲這樣詮釋。但喧騰多時的食安風暴，還未落幕，台南先前爆出光電爭議、爐碴案、八八槍擊案再浮上檯面，賴清德 「本命區」也失火。

黃偉哲無奈表示，這些案子已經討論很久，現在要選舉了，很多事情又被戴上顯微鏡來詮釋，台南市不該被貼這些標籤，「88槍是誰開的，早已呼之欲出」，他要為台南抱屈。

賴清德參選總統，支持度一枝獨秀。民進黨籍立法院副院長蔡其昌分析，去年九合一選舉民進黨歷經失敗，選民上一個階段已經教訓完民進黨，「民眾不會希望，把一個黨教訓到死」，選戰的鐘擺會擺盪回來。

經歷多次選戰，蔡其昌認為，選舉中兩邊打死不退的是少數，反倒是中間有一群人，會隨著每次選舉的項目不同一直變位，會在選舉教訓完後就歸零；這群人認為上次選舉國民黨 拿下十幾個縣市，已經教訓民進黨。

「九合一選舉是民進黨的谷底」黃偉哲說，賴清德選後站在道德制高點，面對學倫、排黑反省檢討，他也被賴要求「市長站起來」鞠躬道歉，民進黨高標準反省檢討，選民很有感，這種態度是面對，不是逃避。

翁章梁說，這次選舉國民黨在主導「下架民進黨」，但選舉應該有理念。

陳明文也說，「國民黨只是說我要贏，但講不出要贏的理念價值」，現在國民黨罵民進黨的所有事，都是國民黨曾經做過的，看不到比民進黨好到哪裡。