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2024決戰直擊民意 8年魔咒民怨催政黨輪替

台灣新聞組／台北23日電
台灣農業產銷出問題，嘉義市光彩街菜市場邊有個專賣雞蛋的攤位，老闆強調蛋都是自己養的雞生的，「不是巴西蛋」。(記者劉學聖／攝影)
台灣農業產銷出問題，嘉義市光彩街菜市場邊有個專賣雞蛋的攤位，老闆強調蛋都是自己養的雞生的，「不是巴西蛋」。(記者劉學聖／攝影)

蔡英文總統2020年以破紀錄817萬票成功連任，2024大選年，多項民調卻顯示逾半民意希望下架民進黨。蔡總統曾許下誓言「政府如果聽不見，你可以拍桌子」，民進黨執政7年多，民眾從期望改革到憤怒拍桌。本報系聯合報巡迴採訪團隊由南向北走訪、前進民意最前線，把最真實的聲音帶回來。

2024大選，藍綠白鏖戰升狼煙，選舉火藥味籠罩全台，卻掩蓋不了基層悶燒的民怨。民進黨面臨「8年魔咒」政黨必輪替的嚴峻考驗，在野陣營被排山倒海由下而上的民意浪潮推向前。民心思變，藍白競合未定，選戰勝負進入關鍵時刻。

俗諺「三年一閏，好歹照輪」（風水輪流轉之意），台灣政治則是「八年一運，執政照輪」。2000年陳水扁首次完成政黨輪替，2008年馬英九挾旋風而起，2016年蔡英文坐上總統大位；近16年藍綠分別完全執政，明年1月，在野黨等待翻轉機會，1,950萬選民的投票意向，決定台灣未來。

採訪團隊從南到北採訪基層心聲，螺帽工廠、七股漁民、彰化蛋農、市場攤商、旅館業者、農民漁民，埋怨政府的不少，自謀生路的更多，選出對的人，讓生活變好，是共同心聲。

選戰正熱，進口蛋液悄悄流入校園營養午餐，家長心驚，多個縣市查獲美豬洗產地變加拿大豬，小吃店急忙張貼「台灣豬」告示。大選年，藍綠白壁壘分明，民眾不分顏色，都為食安憂心。

「小人物無法抵抗大象，只能忍耐。」在台南經營螺帽生意的祥庭公司董事長薛文祥感嘆，產業人力斷層，政府意識形態掛帥，不肯開放大陸移工，缺工逼得產業很無奈，他指向廠房旁長滿雜草的空地說，「我把這裡買下來已經三年，找不到工人，也不敢擴廠。」

台灣省旅館商業同業公會聯合會前理事長李素珍也感嘆「所嫁非人，現在是政府不愛我們」。陸客不來、觀光業缺工，雙重困境讓業者的口袋都掏空了，「誰能讓我們活，我們就投誰！」這不是為政治表態，單純只是想要活下去。

台南七股魚塭種光電，養殖漁民抗議不斷，七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽多年來守護七股，更為此與鄉親北上總統府陳情，他說：「去投票，有改變，就有機會，現在缺少一位能點火的人，只能期待選民的投票行為能帶來改變。」

民怨悶燒，但在野力量分散，難抗衡執政黨。10月中，秋收農忙暫歇，美濃區農會辦公室一隅，農民們議論著選情，都說政黨要輪替，人民生活才會好，但看到電視裡藍白喬不攏、郭台銘趴趴走，不禁搖頭嘆息：「三個兄弟互相拉扯，怎麼選得贏？」

中秋節過後，南部大量滯銷的文旦暫時冷藏在倉庫，未來將製成精油。(記者劉學聖／攝影...
中秋節過後，南部大量滯銷的文旦暫時冷藏在倉庫，未來將製成精油。(記者劉學聖／攝影)

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