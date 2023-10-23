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民代酸農業大國吃顆蛋這麼辛苦 蛋商標註產地不是巴西

台灣新聞組／台北23日電
彰化縣蛋農陳秋池經營的牧場，採用科技化管理飼養上萬隻蛋雞，每隻雞每天只生一顆蛋，不打生長激素、沒有加抗生素。(記者劉學聖／攝影)
彰化縣蛋農陳秋池經營的牧場，採用科技化管理飼養上萬隻蛋雞，每隻雞每天只生一顆蛋，不打生長激素、沒有加抗生素。(記者劉學聖／攝影)

嘉義市東市場人潮熙來攘往，雙十連假過後的早市，蛋商周郁玲將一籃籃雞蛋排整齊當門面，插上醒目告示牌提醒「產地台灣  不是巴西」，「不是巴西」特別標註三次，因為很重要，所以寫三次。

食安，實不安，從南到北、從巷弄到大街、從農村到城市，如一滴墨汁滴入一杯清水，擴散開來。

食安，沒有顏色。「桃園市第一天電話就被打爆了。」桃園市副市長蘇俊賓點出食安對大多數尋常百姓是何等的大事，「藍的綠的白的，都希望孩子不要吃到來路不明食材。」

美豬標示成加國豬、進口蛋液蛋偽裝成本土蛋、過期蛋標示未過期，食安危機連環爆，當家的民進黨指控在野黨政治操作，但民眾的眼睛很雪亮。

「進口蛋對我們沒差，有差的是消費者，政府沒做好把關，才會讓風暴擴大。」佳展蛋品負責人周郁玲說，直到現在，客人都還會問她雞蛋來歷，消費者分不出進口蛋還是台灣蛋，擔心買盒裝蛋買到進口蛋，她的攤位在連鎖超市對面，最近每天上午生意特別好，大家都來買生鮮蛋。

全台雞蛋最大產地彰化縣芳苑，蛋農陳秋池在地經營逾卅年，飼養廿多萬隻蛋雞。談到進口蛋爭議，他感慨又無力，「說了多少次，結構性問題，政府聽不進去。」農業部大量進口雞蛋、超量進口種雞，明年4月起本土蛋產量過剩，蛋價又崩盤，農業部只知道一味討好消費者，卻造成惡性循環，農業基金不是協助農民更新產業軟、硬體，卻用在進口雞蛋。

「哪有一個農業大國，吃顆雞蛋這麼辛苦。」新竹市議長許修睿說，台灣卻搞到豬、蛋都需要進口，傳統市場本地農產品變貴，豬肉價高，民眾買不下手，生意一天比一天差，市場攤商做一休二，變成惡性循環。

陳建仁內閣自詡食安內閣，農業大縣雲林縣長張麗善不客氣回嗆「哪有政府帶頭欺騙民眾？」巴西蛋進口變成液蛋竟然叫「實體轉型」，瘦肉精豬肉進口又跑去哪裡？民眾連吃都害怕，中央把源頭把關責任轉嫁到地方稽查，學校營養午餐規定要用國產食材，但很多家長都擔心，產地會不會被洗掉？

食安疑慮的野火，在老百姓的心中悶燒。

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