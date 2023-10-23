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為高端互槓 北市酸薛瑞元「不怕被評為高端推銷員？」

記者林麗玉／台北23日電
北市酸衛福部長薛瑞元，難道不怕被人評價為「高端的推銷員」？。(記者鄒尚謙／攝影)
北市酸衛福部長薛瑞元，難道不怕被人評價為「高端的推銷員」？。(記者鄒尚謙／攝影)

台北市長蔣萬安先前宣布高端流感疫苗不進入校園，引爆與衛福部前後任部長陳時中、薛瑞元隔空開砲。陳時中反問，「是不是有任何一個人出來講我要打高端，就要改政策？」薛瑞元則稱不進校園也是扣留。北市副發言人李政軒表示，讓民眾打到放心的疫苗，本該是中央政府責任，「中央不做、台北市政府來做」，北市府充分保障所有市民知的權利與選擇權利。

李政軒也說，薛瑞元曾諷刺別人是「BNT的推銷員」，若以同一標準，陳前部長、薛部長現在的行為，難道不怕被人評價為「高端的推銷員」？難道不怕有瓜田李下之嫌？這不只會讓民眾對高端疫苗更不放心，恐將持續削弱民眾對中央的信任。

李指出，陳時中2021年遭告發「違法圖利高端公司」，包含陳前部長與薛部長在內等官員也備受外界「高端門神」的質疑，此時兩位前後任衛福部長再對高端疫苗表達關心，相信民眾對「是誰在操作」也自有檢驗。

李政軒說，想打高端者，有哪位不能在台北市醫療院所打到高端呢？前後任衛福部長這麼希望要將高端疫苗透過校園集體施打，從薛、陳到王都對台北市群起而攻之，目的又是什麼？市府的政策，正是基於不少學生家長、及民代反應的憂慮，考慮的是基層真實的心聲，一定保障民眾知的權利與選擇的權利。

李政軒也告訴陳時中，去年的選舉已經結束，如果兩位前後任部長就是那一個說出「我要打高端」的人，在台北的醫療院所也一定能滿足；如果要將市政府消除民眾施打疑慮、促進疫苗施打率的美意曲解為操作，則大可不必。

高端疫苗 陳時中 流感疫苗

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