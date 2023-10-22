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朱柯談共籌選委會繞過他？ 侯友宜：與黨步調一致

台灣新聞組／台北22日電
國民黨總統參選人侯友宜（左二）暨立委桃園市競選總部21日晚成立，黨主席朱立倫（左一）、桃園市長張善政（右二）與高雄市前市長韓國瑜（右一）相挺。（記者翁唯真／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左二）暨立委桃園市競選總部21日晚成立，黨主席朱立倫（左一）、桃園市長張善政（右二）與高雄市前市長韓國瑜（右一）相挺。（記者翁唯真／攝影）

台灣總統大選國民黨與民眾黨的「藍白合」進度延宕。民眾黨總統參選人柯文哲在與國民黨總統參選人侯友宜會面後，又與國民黨主席朱立倫見面談共籌選舉委員會一事，引起繞開侯競辦的揣測。侯昨表示，他與黨中央保持密切聯絡，一定要團結。而對於藍白在總統候選人上沒有共識，藍營人士表示，雙方已先把重點轉向立委選舉合作，把非綠立委席次衝高。

本報系聯合報報報導，對於朱立倫與柯文哲會面就選前和選後共籌選舉委員會交換意見，被外界解讀侯友宜競選辦公室和國民黨中央就民主初選的態度不一致的說法，侯友宜昨受訪強調，他與國民黨保持密切聯絡，國民黨一定要團結在一起，團結所有在野力量往前走。他表示，黨中央與競辦的步調在產生人選的方法一致。

針對朱柯會達成共識，未來二加二的幕僚會是否需要，侯友宜強調，競辦、黨中央、柯文哲三方保持密切聯繫，請大家放心。至於與柯文哲的會面，侯表示，當時有默契不對外透露。

柯競辦發言人吳怡萱昨天表示，柯文哲與侯友宜是在14日藍白合會前會之前私下碰面，過程多在交流意見及想法，「像是話家常」；而柯與朱立倫則是在14日後才會面，雙方談「聯合內閣」，民眾黨希望能進一步討論未來立委輔選的合作方案。

另據中國時報報導，國民黨黨內人士表示，朱立倫需顧全大局，不只總統要贏，立委選舉也必須拚過半，與其糾結在總統候選人出線方法，不如先把未來合作模式敲定，避免基層小雞恐慌。因此現在順序恐怕已經顛倒，由黨對黨先確立聯合內閣，如何分進合擊，並談好雙方初選後各自可持有的資源，最後再回過頭來決定總統候選人出線方式。

報導也引述近柯人士說法稱，對於總統選舉上的整合，侯友宜大概也不想退，若國民黨方案沒有明確更動，藍白幕僚會議沒必要繼續進行，但是柯、朱這條線仍可發展，而目前比較可談的應該是立委合作。該人士說，即使藍白總統合作破局，只要理念相同，柯文哲很願意幫忙藍營小雞站台，目的就是要促成未來長期穩定的聯合政府，盼藍營「小雞條款」能有解套方式。

國民黨 侯友宜 柯文哲

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