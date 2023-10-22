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新聞評論／「lie導」與「柯萊爾」 2個騙子比詐拚大位

重磅快評
民眾黨總統參選人柯文哲說，賴清德終於有反應，代表他跟賴清德民調很接近，所以賴清德開始氣急敗壞。（記者林伯東／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲說，賴清德終於有反應，代表他跟賴清德民調很接近，所以賴清德開始氣急敗壞。（記者林伯東／攝影）

藍白合觸礁，柯文哲從容轉身，先向郭台銘拋媚眼，接著扯起深澳電廠停建舊事，宣稱當時閣揆賴清德為遊說他支持，「登門拜訪、開小房間」、「板凳坐三分之一」。賴神怒嗆柯自編自導自演。大選開戰以來，賴清德每日一謊，網民尊稱「lie導」，和「柯萊爾」騙名不相上下，兩個騙子爭大位，大選有如詐術擂台。

民進黨總統參選人賴清德受邀前往出席在台灣大學舉行的「雷震民主人權紀念講座」，受訪...
民進黨總統參選人賴清德受邀前往出席在台灣大學舉行的「雷震民主人權紀念講座」，受訪時嗆柯文哲扯謊，自編自導自演。（記者林俊良／攝影）

賴清德批柯自扮正義人士，把他講得沒誠信，政治人物不應如此。假扮正義人士，不就是賴神神話的核心人設？利用李全教事件拒入議會，犧牲市民沽名釣譽；渲染幼兒園餵藥傳聞，栽贓侯友宜，掀起家長老師不安；為收割中部選票，誣指盧秀燕圖利有力人士，更改中捷藍線路線，不惜髒水潑濺陳內閣；為了賣芒果乾及包庇掮客郭璽，炒作藍委馬文君洩漏潛艦機密，連國防部長邱國正一起被扣紅帽子。

深澳電廠停建確是蔡政府「不缺電」謊言自打巴掌，柯文哲以騙制騙，選民叫好之餘，更應深思：為何號稱「批判者」的柯P，不能好好談問題，偏要扯謊引人注意？以騙制騙是民主嗎？能解決問題嗎？

柯文哲得知賴神反嗆，譏對方終於有反應，「代表我民調很接近他」。顯然舊事重提是針對藍白談判造勢，無關能源政策。詐騙集團擅用這類虛張聲勢手法魅惑人心，柯文哲也是爐火純青。當選台北市長時用「揭發五大弊案」包裝「柯P新政」，結果弊案與新政都是空，也因此姚文智選市長時創造「柯萊爾(liar)」一詞相贈。

柯萊爾赴日，宣稱「自民黨幹事長」告知「台灣無法參加CPTPP，必須死心」，結果被揭穿他見的只是「參議院自民黨幹事長」，他甚至毀約自爆密會前日相麻生太郎。柯虛擬與大人物對話國政，只為自抬身價。他赴美見葛萊儀也是謊言連篇，如出一轍。葛萊儀說「北京傾向支持柯文哲」，柯直接吹擂美方認為他最能與美中溝通。眼見葛萊儀拆台，柯萊爾乾脆人身攻擊。

說謊是蔡政府特權，自導自演誣賴在野黨有如莊家出老千，賴清德出自千王團隊，豈能容忍柯文哲以詐術向綠營借東風？柯P賭徒心態，以一人之力玩轉侯朱郭賴，圖的是本小利大。兩個醫生打著「上醫醫國」的招牌，演起「賭王鬥千王」騙選票。

深澳舊事裡，賴內閣也接觸當時的新北市長朱立倫、市長參選人侯友宜，偏偏他們堅持反對立場之餘，都學不來柯文哲出口成謊。諷刺的是，侯友宜曾是霹靂探長，選總統卻拿詐騙話術無可奈何，選民都嫌他「口才不好」。不禁令人疑惑，選國家領導人究竟是選口舌之能及詭詐段數，還是做事能力與人品？（取材自聯合新聞網「重磅快評」）

柯文哲 賴清德 侯友宜

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