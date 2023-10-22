我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

黑白集／「藍白合」心理戰 柯文哲是遞出逗貓棒或橄欖枝？

黑白集
民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）
民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）

藍白合又見轉折，民眾黨總統參選人柯文哲稱分別與國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜見過面，並強調國民黨「仍是主力」；侯辦順勢呼籲柯文哲不應再強勢，盡速來談。全國最大的「下架民進黨」眾人彷彿在幾近死局中，又看到一絲希望。

其實從博弈角度來看，柯文哲並沒有偏離賽局中的人性推衍過程，更慣見其喊注或叫牌心理戰。在總統大選中想要「贏者全拿」，本是人性，也是制度，但若真有心要合，就應該努力找出能夠雙贏的「最佳化策略」。

9月底柯文哲還曾在深藍軍系活動上宣示「最後一定會合」，但之後卻只見幾近鐵板的柯式喊注，例如嗆國民黨不敢接招，與韓國瑜會面後反問怎麼合作，高傲稱勝率最高就是柯文哲當正的，更批金溥聰提民主初選「沒有打算要合作」。

但國民黨不只提民主初選，更端出選前選後的全套政黨合作機制；反而民眾黨除堅持全民調外，關於政黨合作機制，柯文哲卻說「現在開始研究」。因此，當柯文哲承認國民黨仍是主力時，許多人不免推敲柯文哲究竟是表現誠意，或者是想著扮豬吃老虎？

藍白合，要談的不只是總統選舉，還有政策、理念、立委及聯合政府等議題。柯文哲究竟是遞出橄欖枝，抑或是戲耍對手的逗貓棒？說穿了，只在其一念之間。（轉載自聯合報）

柯文哲 國民黨 民調

上一則

柯文哲談早起稱「美國掃地黑人最慢來」 侯友宜：勿發表歧視言論

下一則

11月APEC金山峰會 張忠謀7度擔任台灣代表

延伸閱讀

曾會朱侯談藍白合 柯文哲：藍是主力、不會整碗捧走

曾會朱侯談藍白合 柯文哲：藍是主力、不會整碗捧走
新聞評論／打綠戲藍 柯的毛澤東戰法

新聞評論／打綠戲藍 柯的毛澤東戰法
賴清德暗批中捷藍線為顏家改路線 黨內憂心「選錯議題」

賴清德暗批中捷藍線為顏家改路線 黨內憂心「選錯議題」
處理兩岸困境 柯文哲再提李登輝告訴他「只要強調特殊關係」

處理兩岸困境 柯文哲再提李登輝告訴他「只要強調特殊關係」

熱門新聞

施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機