黑白集／「藍白合」心理戰 柯文哲是遞出逗貓棒或橄欖枝？

民眾黨總統參選人柯文哲（右）與國民黨總統參選人侯友宜（左）。（本報系資料照片）

藍白合又見轉折，民眾黨總統參選人柯文哲 稱分別與國民黨 主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜見過面，並強調國民黨「仍是主力」；侯辦順勢呼籲柯文哲不應再強勢，盡速來談。全國最大的「下架民進黨」眾人彷彿在幾近死局中，又看到一絲希望。

其實從博弈角度來看，柯文哲並沒有偏離賽局中的人性推衍過程，更慣見其喊注或叫牌心理戰。在總統大選中想要「贏者全拿」，本是人性，也是制度，但若真有心要合，就應該努力找出能夠雙贏的「最佳化策略」。

9月底柯文哲還曾在深藍軍系活動上宣示「最後一定會合」，但之後卻只見幾近鐵板的柯式喊注，例如嗆國民黨不敢接招，與韓國瑜會面後反問怎麼合作，高傲稱勝率最高就是柯文哲當正的，更批金溥聰提民主初選「沒有打算要合作」。

但國民黨不只提民主初選，更端出選前選後的全套政黨合作機制；反而民眾黨除堅持全民調 外，關於政黨合作機制，柯文哲卻說「現在開始研究」。因此，當柯文哲承認國民黨仍是主力時，許多人不免推敲柯文哲究竟是表現誠意，或者是想著扮豬吃老虎？

藍白合，要談的不只是總統選舉，還有政策、理念、立委及聯合政府等議題。柯文哲究竟是遞出橄欖枝，抑或是戲耍對手的逗貓棒？說穿了，只在其一念之間。（轉載自聯合報）