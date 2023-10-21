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「蛋進口就等銷毀」 藍委批政策錯還嘴硬

台灣新聞組／台北21日電
超過5400萬顆過期進口蛋待銷毀，圖為彰化縣衛生局日前稽查到的300多萬顆將銷毀的進口蛋。(圖：彰縣提供)
超過5400萬顆過期進口蛋待銷毀，圖為彰化縣衛生局日前稽查到的300多萬顆將銷毀的進口蛋。(圖：彰縣提供)

為了解決蛋荒，農業部專案進口1.5億餘顆雞蛋，但過期待銷毀的進口雞蛋高達5429萬顆，其中不少進口蛋甚至一提領就放到倉庫等待銷毀，國民黨立委林為洲批評，專案進口雞蛋就是政策錯誤，從頭到尾荒腔走板，花數億元(台幣，下同)進口上億顆雞蛋，卻又有5000多萬顆進口蛋要再花錢銷毀，政府還在硬拗，不願意承認錯誤。

根據畜產會的公告，「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，將以最低標決標、並採複數決標並訂有底價，計畫投入預算達4446萬元，由農業部補助，擬銷毀3420公噸（約5700萬顆）的過期進口蛋，預計11月13日結標，履約期限為今年底。這也是畜產會執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務公開招標。

實際上，根據農業部資料，自巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間為7月17日，期間經檢疫檢驗時間，最終在8月中前分批提領完成。只是才剛提領，該批巴西蛋就進入畜產會承租的倉庫存放，有效期限為8月底至9月底，逾期即封存待銷毀。形同於部分巴西蛋一進口，就被放到倉庫待銷毀。

行政院長陳建仁昨天在立法院答詢時表示，台灣蛋雞復養速度快，6、7、8月的復養情況有趕上進度，怕影響國內蛋價，所以不釋出進口蛋，讓蛋價得以穩定；農業部代理部長陳駿季答詢也表示，這是糧食安全維護需要的基本代價。

林為洲指出，專案進口雞蛋每個環節都受質疑，一開始為何選擇資本額僅50萬元的超思進口最多雞蛋、而不是找大廠商？這就已經不符合採購法，有徇私嫌疑，後來進口地為何選擇最遠的巴西，船期要30到40天，如果找更近國家，雞蛋效期是否限制更少？

林為洲說，接著爆出過期蛋時，農業部對於效期、冷鏈、塗蠟等又都交代不清，就算這些都不談，超過一半的進口雞蛋花錢買來，又要花錢報廢，這就是失敗的進口專案，政府應該要檢討，不是現在持續硬拗不承認錯誤。

雞蛋 農業部 巴西

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