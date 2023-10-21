最新民調：台59%選民 拒絕民進黨2024年繼續完全執政

台灣民意基金會21日公布最新民調指出，5成9的選民不支持民進黨2024年繼續完全執政，僅3成2支持，不支持者比支持者多27個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會21日公布最新民調 指出，5成9的選民不支持民進黨 2024年繼續完全執政，僅3成2支持，不支持者比支持者多27個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，講白一點就是，近六成選民說「夠了，請民進黨別再完全執政了」，這樣的民意傾向，強烈暗示民進黨明想要總統當選、國會過半的美夢即將破碎。

該民調問題為「民進黨希望明年總統當選、國會過半，繼續完全執政。請問您支不支持？」結果細項顯示，15.8%非常支持，15.8%還算支持，23.5%不太支持，35.5%一點也不支持，8.7%沒意見，0.7%不知道、拒答。

游盈隆指出，8月也做過一次同樣民調，兩相對照，支持民進黨繼續完全執政者減少了12.9個百分點，不支持的人也增加12.9個百分點，這一來一往，使得不支持者比支持者多27.4個百分點，從選舉競爭的角度看， 這幾乎是一個天文數字。

游盈隆說，民進黨過去5個月的選舉部署、動員和努力，不但沒有贏得更多人支持「總統當選，國會過半」的目標，反而流失數以百萬計的大量支持者，競選效能明顯不彰，箇中原因為何，值得深究。

該份調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是10月15到17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。