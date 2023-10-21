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新聞評論／打綠戲藍 柯的毛澤東戰法

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民眾黨總統參選人柯文哲20日表示，最近已經見過國民黨主席朱立倫跟總統參選人侯友宜，政黨間合作要有機制，想辦法找出勝選機率高的組合。（記者林縉明／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲20日表示，最近已經見過國民黨主席朱立倫跟總統參選人侯友宜，政黨間合作要有機制，想辦法找出勝選機率高的組合。（記者林縉明／攝影）

2024大選幾乎成為民眾黨總統參選人柯文哲個人秀，只見他一手猛轟民進黨總統參選人賴清德、監察院長陳菊，另一手把國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫逗得團團轉，柯文哲一人戰兩黨，還可以拉進鴻海創辦人郭台銘，柯文哲正在執行毛澤東戰法「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，堪稱2024破壞王。

「藍白合」若即若離，柯文哲20日證實，他最近有跟朱立倫、侯友宜見過面，為了贏得大選回應民意，政黨間可以合作達到目的，但話鋒一轉，他又反問，如果合作不能贏得選舉要幹嘛？現在國民黨好像不是要贏選舉，只是要贏柯文哲，可是沒有用，大選還是不會贏，要想辦法找出勝選機率最高的組合。

不只如此，柯文哲最近還爆料，賴清德當行政院長時曾登門拜訪支持興建深澳電廠、板凳坐1/3，逼得賴清德怒斥否認，搬出2014年台南市長往事，要求柯文哲說明時間、地點。柯文哲笑嘻嘻回應，指賴終於有反應了，「表示我民調應該很接近了」，並稱他會講賴清德板凳坐1/3只是開玩笑，為什麼那麼在意，代表賴清德開始氣急敗壞了。

柯文哲還反將一軍說，2018年3月見面好幾次，時任閣揆的賴清德都把他拉到旁邊的小房間，跟他講深澳電廠的事，「你們去查他在深澳電廠的來龍去脈，他一直說要蓋，後來有一天突然轉彎，都沒有解釋為何他之前說要蓋、後面不蓋？」

前立委沈富雄日前在政論節目透露，他曾跟柯文哲說，「你愈來愈厲害，一個人一張嘴，代表一個黨在修理另外一個黨。」柯文哲則笑回，「不是，是修理兩個黨」。沈富雄判斷，藍白合機率非常非常低，若想成功，只有一個情況，就是侯友宜月底前要把民調拉高，民調拉高後，侯若給柯很多有利的條件，讓柯覺得不吃太可惜，這些條件都達成，藍白合才可能成功。

眼看藍白合漸趨破局，柯文哲20日的談話似乎又露出曙光。柯說，政治上本來就不會整碗捧走，如果要跟國民黨合作，國民黨還是主力，他近期跟朱、侯都見過面，政黨還是要有自主性，本來選舉就是各自努力，但現在65%民意希望政黨輪替，為了回應民意，可以政黨合作達到目的。

「戰綠、和藍、拉郭」正是柯文哲的戰術方針，贏得大選則是最高戰略目標，時而藐視敵人、時而重視敵人，戰術靈活成為柯文哲最大優勢，進而主導選戰節奏。柯文哲要證明不只是關鍵少數，他可以一人對抗民進黨，還有能力與國民黨對談，成為2024大選最關鍵變數。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

柯文哲 賴清德 國民黨

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