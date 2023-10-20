挨批以蔣經國自居...柯文哲：賴清德氣急敗壞 代表民調很近
民眾黨總統參選人柯文哲曾指民進黨總統參選人賴清德擔任行政院長時，曾拜會他尋求支持深澳電廠，賴清德板凳坐1/3、很拘謹。賴清德昨回擊表示，柯文哲不必以前總統蔣經國自居。柯文哲20日受訪說，賴清德終於有反應，代表他跟賴清德民調很接近，所以賴清德開始氣急敗壞。
針對賴清德為了深澳電廠、板凳坐1/3等言論批評柯文哲說謊，柯文哲表示，他怎麼會說謊，不會啦，賴清德都忘記了，2018年3月見過好幾次面，賴清德還把他拉到旁邊小房間講好幾次，當時一直說要蓋深澳電廠，突然有一天轉彎不蓋了，也沒有解釋。
柯文哲說，其實他知道當時是為了救行政院前院長蘇貞昌的選情 ，這是他最生氣的地方，國家政策要有連貫性，不能說因為誰選情需要，把國家幾百億計畫說轉彎救轉彎，這是典型的為政黨利益犧牲國家利益、為短期利益犧牲長期利益，為一人利益犧牲多人利益。為什麼突然間，台灣電量本來不夠用，卻變夠用，都沒有解釋清楚原因。
柯文哲曾說賴清德板凳坐1/3、很拘謹；賴清德對此昨說，板凳坐1/3的人，在歷史上曾聽過的人就是前總統李登輝在面對前總統蔣經國時，「我不是李登輝總統，現在是民主時代，柯文哲主席也不是蔣經國。他也不必以蔣經國自居」。
柯文哲今天表示，板凳坐1/3只是開玩笑，賴清德卻這麼在意；他反問「我甚麼時候講蔣經國自居，我也不曉得，顯然賴清德開始氣急敗壞」。
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