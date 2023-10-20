挨批以蔣經國自居...柯文哲：賴清德氣急敗壞 代表民調很近

民眾黨總統參選人柯文哲說，賴清德終於有反應，代表他跟賴清德民調很接近，所以賴清德開始氣急敗壞。（記者林伯東／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 曾指民進黨總統參選人賴清德 擔任行政院長時，曾拜會他尋求支持深澳電廠，賴清德板凳坐1/3、很拘謹。賴清德昨回擊表示，柯文哲不必以前總統蔣經國 自居。柯文哲20日受訪說，賴清德終於有反應，代表他跟賴清德民調很接近，所以賴清德開始氣急敗壞。

針對賴清德為了深澳電廠、板凳坐1/3等言論批評柯文哲說謊，柯文哲表示，他怎麼會說謊，不會啦，賴清德都忘記了，2018年3月見過好幾次面，賴清德還把他拉到旁邊小房間講好幾次，當時一直說要蓋深澳電廠，突然有一天轉彎不蓋了，也沒有解釋。

柯文哲說，其實他知道當時是為了救行政院前院長蘇貞昌的選情 ，這是他最生氣的地方，國家政策要有連貫性，不能說因為誰選情需要，把國家幾百億計畫說轉彎救轉彎，這是典型的為政黨利益犧牲國家利益、為短期利益犧牲長期利益，為一人利益犧牲多人利益。為什麼突然間，台灣電量本來不夠用，卻變夠用，都沒有解釋清楚原因。

柯文哲曾說賴清德板凳坐1/3、很拘謹；賴清德對此昨說，板凳坐1/3的人，在歷史上曾聽過的人就是前總統李登輝在面對前總統蔣經國時，「我不是李登輝總統，現在是民主時代，柯文哲主席也不是蔣經國。他也不必以蔣經國自居」。

柯文哲今天表示，板凳坐1/3只是開玩笑，賴清德卻這麼在意；他反問「我甚麼時候講蔣經國自居，我也不曉得，顯然賴清德開始氣急敗壞」。