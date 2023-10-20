藍促朱立倫親自出馬 與侯柯三方會談

國民黨主席朱立倫（左）與總統參選人侯友宜出席警系挺侯後援總會成立大會，兩人彼此交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

藍白整合仍無共識，外界關注主帥是否會面，化解僵局。國民黨 主席朱立倫昨天呼籲，希望國民黨總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 盡快坐下來好好談；侯友宜表示，每個人都非常關心國民黨與民眾黨的合作問題，都是善意的，相關意見都會給予尊重，柯文哲與他的溝通管道非常暢通，會繼續溝通，把政黨輪替作為大家最重要的目標。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱昨天表示，柯文哲不排斥見面，希望先幕僚作業，見面當然是有可能。

藍白合二次會談觸礁，朱立倫呼籲侯友宜、柯文哲盡快坐下來談，除了期待「侯柯會」化解僵局，藍營也呼籲朱立倫親上戰場，進行侯友宜、朱立倫、柯文哲的「三方會談」。

相關人士指出，藍白合第一次會前會，侯競辦和柯競辦幕僚針對如何產生在野最強組合，各自提出方案，會後雙方各自堅持底線，侯辦為展現誠意，也進一步提出「折衷方案」，但二次會談目前仍無進展，幕僚可以談的都談了，關鍵在各自主帥的立場，在時間已有限情形下，總統參選人有必要面對面溝通取得共識，朱立倫也必須參與，如此整合才能往下走。

朱立倫昨天表示，如何整合在野是大家共同目標，國民黨和柯文哲會持續保持聯繫溝通，希望柯、侯盡快坐下來好好談，在一個總的目標大家莫忘初衷，個人想法小一點，以大局為重，大家秉持決心、創造雙贏，不要變成淘汰賽。

吳怡萱表示，國民黨所提不像是折衷，像是在菜市場討價還價。國民黨所提民主初選，感覺很像只是想贏柯文哲，不是要贏民進黨總統參選人賴清德，一旦啟動民主初選作業，屆時猶如球評、球員、球迷、球場都是國民黨找來的，讓人有球員兼裁判的感覺。

中廣董事長趙少康昨天建議國民黨讓步，組成「國民政黨聯盟」，接受柯文哲的全民調方式；但不管未來誰當正、誰當副，都由侯友宜取得組閣權。

賴清德昨天表示，藍白合已經演了很久了，如果在選舉的時候，合不合都那麼紛爭，大家想一想，假設有一天執政，那問題更大，每天都在吵就好了，根本沒有辦法做事。