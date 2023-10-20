教育部封存蔡英文論文 賀德芬請求撤銷敗訴確定

賀德芬對遭最高法院駁回一事並不驚訝。(本報資料照片)

台灣大學名譽教授賀德芬質疑蔡英文 總統未取得英國倫敦政經學院博士學位，向教育部 調閱論文等資料被以「機密封存30年」為由拒絕，她提行政訴訟請求撤銷封存處分，並要求賠償台幣1000萬元(約30萬8990美元)，最高行政法院昨判賀德芬敗訴確定。

賀德芬2019年12月6日向教育部申請提供蔡英文在政治大學任教期間所有升等論文、學位證書等，教育部拒絕。她認為，教育部違反國家機密法、個人資料保護法、政府資訊公開法及檔案法等，提告請求法院判決教育部提供資料。

一審認為，教育部前年6月3日訴訟期間已提供蔡英文履歷表、學位證書，賀德芬也當庭肯認收受；另送審著作、服務證書，在教師送審程序結束後已還給蔡英文，不屬教育部保存的政府資訊或檔案，賀德芬請求教育部提供資料，與法律要件不符，教育部處分無誤。

一審認為，賀德芬主張因教育部拒絕提供資訊，而赴英國聘當地律師追查，損失台幣1000萬元，但賀德芬沒舉證供法院調查真偽，無從認定兩者間有何因果關係；且送審著作、服務證書已還給蔡英文，教育部根本無從提供給賀德芬，即使賀德芬在英國有金錢支出，也不能依國家賠償法求償，判賀德芬敗訴；上訴後被最高行駁回，全案確定。

賀德芬說，對遭最高法院駁回一事並不驚訝，「政治干預司法非常厲害，不可能有公平的審判，我只是走個程序而已。」她表示，願在體制內據理力爭，是想將司法醜態揭露予大眾，現實已很清楚，蔡沒博士學位、教育部當年聘用副教授程序違法，「草稿存在，但論文偏不存在」，豈不是天方夜譚。