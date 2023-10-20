黨產會入校園 藍委批無異文革 「新黨國意識已形成」

立法院教育文化委員會19日邀請教育部長潘文忠（中）、黨產會主委林峯正（右一）等人針對「維持校園行政中立、杜絕政治進入校園」列席報告。(記者許正宏／攝影)

日前竹中與黨產會合作辦理教師轉型正義、人權增能研習，但遭教師團體質疑，黨產會針對特定政黨色彩濃厚，恐是教育部 帶頭違反行政中立。立法院教育文化委員會昨要求教育部針對杜絕政治進入校園進行書面報告並備詢，國民黨 籍立委痛批，「對民進黨 不寒而慄，心都涼了」、「這跟文化大革命有什麼兩樣」。

教育部長潘文忠表示，該活動未涉及行政中立，也沒有政治介入校園的問題；但立委認為，該活動由黨產會主導、用黨產會資源，進入校園絕對是困擾。

立法院昨突安排教育部、黨產會接受備詢，但綠營立委多為教育部撐腰，反稱國民黨利用國會質詢，將教育活動操作成政治話題。

國民黨籍立委鄭麗文表示，綠營都覺得黨產會辦理研習非常棒、非常重要，教育部則指黨產會是合法部門，推動中央國家轉型正義綱領，推動國家工作為何不能進入校園，但在威權時期或極權國家中，所有政府部門也是「於法有據」的合法單位。

鄭麗文說，教育部的說法跟極權國家一模一樣，無限上綱轉型正義，「我對民進黨不寒而慄，心都涼了」。但難道符合當權者的意識形態就是政治正確？教育部由上而下指導、灌輸學校相同價值，「新的黨國意識形態儼然成型了。」鄭麗文抨擊，民進黨政府所有的作法都是在不斷挑起政治鬥爭與內部仇恨對立，如今政治力量進入的是高中校園，「未來是要到國中，或是從小學教育起嗎？這跟文化大革命有什麼兩樣！」

鄭麗文說，反對黨政軍進入校園，不只是反對國民黨，亦反對民進黨進入校園，或將校園內重新加入民進黨意識形態。

鄭麗文也問，教育部既然認為沒問題，未來是否將類似活動全面擴及學校？又若教師不認同民進黨史觀、不認同黨產會可以嗎？潘文忠對此表示，第一時間教師團體有所誤解，覺得黨產會政治色彩鮮明，也是教師團體的認知，但黨產會不屬任何政黨，是依法設立的機關，會和教師團體再說明。

國民黨籍立委曾銘宗則形容，黨產會是「法定的」不當機關，意識形態濃厚。教育部和其他單位辦理教師增能絕對支持，但跟黨產會合辦絕對反對，要求教育部承諾未來停止和黨產會辦理任何校園活動。

民眾黨籍立委張其祿也說，站在教育工作者立場絕對尊重大學自主，不強調特定意識形態或史觀。尤其國內對部分議題仍存有歧異，教育部應審慎處理，初衷仍期望無論任何政黨，都不應深入校園。