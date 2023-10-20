我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

黑白集／台灣不該變成加薩 海峽需要一條心靈絲路

黑白集
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂舉行開幕式，中國國家主席習近平率與會的各國元首與代表入場。（新華社）
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂舉行開幕式，中國國家主席習近平率與會的各國元首與代表入場。（新華社）

都說「十年磨一劍」，習近平磨的是一帶一路。但帶太遠、路太長，倡議十年下來，只通了幾條鐵路。習近平承認，之前只是「大寫意」，今後才是「工筆畫」。

遇上動盪的時代，一帶一路合作發展的內涵與嚮往，或許正是當前世界所需。習近平在這次峰會演講中重提六年前的話，即「古絲路之所以名垂青史，靠的不是戰馬和長矛，而是駝隊和善意；不是堅船和利炮，而是寶船和友誼。」

這話精準註解一帶一路的要義，聽在因俄烏戰爭流離失所的千萬烏克蘭難民，以及加薩走廊炮火下正批量殞命的巴勒斯坦人耳裡，該有多感慨？習近平當年還說，古絲路不是靠軍隊打出來的。但軍隊自古有之，張騫通西域走出曠古第一條絲路，為的還是聯繫大月氏合抗匈奴，背後還是為了軍事。

這是人類的思維痼疾，認為憑暴力就算不能解決一切，也能解決大半。習近平算是超越了它，認識到絲路之美不是用暴戾的武力打下。問題在於，習近平能否將它用於兩岸？兩岸要有所進展，照樣得靠駝隊與寶船，而非機陣和航母。

話說回來，搞壞兩岸關係的，民進黨才居功厥偉。整天否認九二共識，鼓吹兩岸仇恨，豈非在率人民奔向戰爭？台灣不該如詛咒般地變成加薩廢墟，這一灣海峽，需重建一條心靈絲路！

習近平 一帶一路 加薩

上一則

挨批以蔣經國自居...柯文哲：賴清德氣急敗壞 代表民調很近

下一則

毛小孩淪家暴籌碼、出氣筒 衛福部擬納入保護對象

延伸閱讀

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰

以哈衝突持續延燒 習近平首度表態：盡快停火止戰
習宣布「一帶一路」8行動 ：製造業外資准入限制全撤

習宣布「一帶一路」8行動 ：製造業外資准入限制全撤
與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」

與習近平密會喝茶2小時 普亭：談俄烏以巴等「機密問題」
普亭訪中會習近平 隨扈攜核按鈕手提箱罕見畫面曝光

普亭訪中會習近平 隨扈攜核按鈕手提箱罕見畫面曝光

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
一位輪班作業員表示，自己在台積電工作十年，近期被醫生告知「身體吃不消」萌生離開的念頭，卻不知道「下山後」該怎麼辦，故發文詢問網友。（本報資料照片）

台積電待十年吃不消…老鳥1原因「想求去」 網勸三思

2023-10-18 20:03
鴻海創辦人郭台銘積極拚連署爭取2024總統大選門票。18日適逢他73歲生日，他在深夜透過臉書有感發文。（取材自郭台銘臉書）

深夜發文慶生 郭台銘：有股愈來愈篤定的情緒

2023-10-18 21:41
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元