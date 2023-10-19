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最新民調／8年魔咒發威 台逾半民眾不樂見民進黨繼續執政

記者蔡晉宇／台北報導
台灣民意基金會今天最新民調指出，2024年是否還樂見民進黨再次贏得大選，僅3成5樂見，5成4不樂見，不樂見者比樂見者多18.8個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會今天最新民調指出，2024年是否還樂見民進黨再次贏得大選，僅3成5樂見，5成4不樂見，不樂見者比樂見者多18.8個百分點。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會19日公布最新民調指出，2024年是否還樂見民進黨再次贏得大選，僅3成5樂見，5成4不樂見，不樂見者比樂見者多18.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，8年魔咒發威，台灣社會已瀰漫第四次政黨輪替的氣氛。這對賴清德和民進黨而言，是一個空前最嚴重的警訊。

民調細項顯示，非常樂見民進黨繼續執政者達15.8%，18.9%還算樂見，22.7%不太樂見，30.8%一點也不樂見，10.4%沒意見，1.4%不知道、拒答。

游盈隆表示，與最近一次相同民調相比，可以清楚地發現，樂見民進黨2024年再次贏得總統大選者減少7個百分點，不樂見者增加6.2個百分點。這一來一往，就使得不樂見者比樂見者多18.8個百分點，這是一個恐怖數字。

游盈隆說，從另一個方面看，樂見民進黨2024年再次贏得總統大選的人減少7個百分點，一個百分點等於19.3萬選民，表示民進黨已經流失了135萬人的支持， 同時增加了120萬新的敵對者，究竟是為什麼?是什麼因素造成了這麼重大的形勢推移?值得深究。

該份調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是10月15到17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%，有效樣本1080人，市話760人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點；依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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