我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

藍白主帥直接談？柯文哲：可考慮

台灣新聞組／台北19日電
民眾黨總統參選人柯文哲18日出席中華民國三三企業交流會10月份例會，發表演講。(記者蘇健忠／攝影)
民眾黨總統參選人柯文哲18日出席中華民國三三企業交流會10月份例會，發表演講。(記者蘇健忠／攝影)

藍白陣營整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲18日說，國民黨在想如何贏過柯文哲，大家都心裡都有數，現在連合作都不容易贏過對手，大家本來都希望三黨不過半，不要搞到讓民進黨在立法院過半，這個機會很大。

柯文哲提及，18日是鴻海集團創辦人郭台銘的生日，自己送了一盆蘭花，上面寫生日快樂；至於是否跟郭台銘合作，柯回郭台銘方面相對簡單，反觀國民黨比較複雜，「有時候（侯辦執行長）金溥聰講一講，侯辦又出來否認」，如果要直接跟侯友宜談，其實也不是不可以，他回去再考慮看看。

柯文哲說，現在國民黨的區域立委很多人應該都很焦慮，合作有各種層面，區域立委就可以先談，「不要說都不允許柯文哲去助選」，對於那些小雞來講，當然希望都可以贏，不要搞到讓民進黨在國會單獨過半。

國民黨主席朱立倫表示，他會和柯文哲持續溝通，兩位總統參選人侯友宜和柯文哲是舊識，也應坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出一個全民可接受的折衷方案；不管過程壓力有多大，他都要承擔，「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，國民黨最重要的理念，是要置個別政黨的權位利益於度外，以 台灣人民的安全福祉為己念；國民黨和親民黨曾透過政黨協商，在2004年達成政黨聯盟，現在藍白合要努力往這個目標前進，這不是淘汰賽，而是大家如何團結組成團隊。

朱立倫表示，這個過程會很辛苦，大家會有不同的想法，但是一定要完成，他指示秘書長黃健庭責成各縣市黨部，11月初不管是民調或民主初選、或什麼樣的折衷方案，國民黨都要先準備好；國民黨也呼籲，各方應避免以「放話代替對話」。

國民黨 柯文哲 郭台銘

上一則

柯辦主任周榆修民進黨籍 藍質疑破壞合作

延伸閱讀

柯文哲提攝護腺癌「硬挖除死更快」醫學會駁：治療指引之一

柯文哲提攝護腺癌「硬挖除死更快」醫學會駁：治療指引之一
3大學學生會邀總統參選人校園演講 侯友宜未能出席

3大學學生會邀總統參選人校園演講 侯友宜未能出席
ETtoday民調/對決賴蕭 「柯侯配」、「侯柯配」都贏

ETtoday民調/對決賴蕭 「柯侯配」、「侯柯配」都贏
侯辦嗆要為藍白無法合作負責 柯文哲：不能贏有什麼用

侯辦嗆要為藍白無法合作負責 柯文哲：不能贏有什麼用

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
施明德。(本報系資料照)

「我是巴勒斯坦人，我哭泣」 施明德：現在是表態時刻

2023-10-15 15:54
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖。（取材自ingimage）

前男友三度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

2023-10-17 23:29
「藍白合」會前會14日舉行，「美麗島電子報」公布最新民調，在三腳督情勢下，民進黨總統參選人賴清德支持率37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%第三。（本報資料照片）

藍白合會前最新民調 侯友宜逆轉勝柯文哲 賴清德37.8%

2023-10-15 02:29

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」