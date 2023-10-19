藍白主帥直接談？柯文哲：可考慮

民眾黨總統參選人柯文哲18日出席中華民國三三企業交流會10月份例會，發表演講。(記者蘇健忠／攝影)

藍白陣營整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲 18日說，國民黨 在想如何贏過柯文哲，大家都心裡都有數，現在連合作都不容易贏過對手，大家本來都希望三黨不過半，不要搞到讓民進黨在立法院過半，這個機會很大。

柯文哲提及，18日是鴻海集團創辦人郭台銘 的生日，自己送了一盆蘭花，上面寫生日快樂；至於是否跟郭台銘合作，柯回郭台銘方面相對簡單，反觀國民黨比較複雜，「有時候（侯辦執行長）金溥聰講一講，侯辦又出來否認」，如果要直接跟侯友宜談，其實也不是不可以，他回去再考慮看看。

柯文哲說，現在國民黨的區域立委很多人應該都很焦慮，合作有各種層面，區域立委就可以先談，「不要說都不允許柯文哲去助選」，對於那些小雞來講，當然希望都可以贏，不要搞到讓民進黨在國會單獨過半。

國民黨主席朱立倫表示，他會和柯文哲持續溝通，兩位總統參選人侯友宜和柯文哲是舊識，也應坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出一個全民可接受的折衷方案；不管過程壓力有多大，他都要承擔，「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，國民黨最重要的理念，是要置個別政黨的權位利益於度外，以 台灣人民的安全福祉為己念；國民黨和親民黨曾透過政黨協商，在2004年達成政黨聯盟，現在藍白合要努力往這個目標前進，這不是淘汰賽，而是大家如何團結組成團隊。

朱立倫表示，這個過程會很辛苦，大家會有不同的想法，但是一定要完成，他指示秘書長黃健庭責成各縣市黨部，11月初不管是民調或民主初選、或什麼樣的折衷方案，國民黨都要先準備好；國民黨也呼籲，各方應避免以「放話代替對話」。