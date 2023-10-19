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柯辦主任周榆修民進黨籍 藍質疑破壞合作

台灣新聞組／台北19日電
2024年總統大選藍白合首度會前會，柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右二）、競選辦公室主任周榆修（右一）出馬。(本報資料照片)
2024年總統大選藍白合首度會前會，柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右二）、競選辦公室主任周榆修（右一）出馬。(本報資料照片)

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修，代表柯辦與侯辦談判「藍白合」，周卻對外發言「柯陣營只想贏賴清德，國民黨卻想下架柯文哲」，遭質疑是在搞分化破壞，如今卻被發現他具有民進黨籍，有違紀助選爭議。柯辦發言人吳怡萱表示，民眾黨一向廣納人才，周榆修過去都是本於職責發揮所長，至於他的個人黨籍問題，民眾黨尊重當事人決定。

本報系聯合報報導，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，若周榆修在下周四（26日）召開評委會之前未退黨，就會討論除名。

民進黨發言人張志豪說，各界過去曾是黨員、目前還掛著前民進黨黨員的相關人士，如果已經不具備黨籍，道不同不相為謀，不要掛著民進黨黨員身分，在外以「林北好油們」相關言行批評、抹黑、造謠民進黨，呼籲「林北好油們」不要再出現造謠抹黑民進黨。

吳怡萱指出，張志豪面對黨員、前黨員提出建言，竟然統統歸類為「林北好油們」抹黑，顯示民進黨不思悔改，忽略執政不力的事實，也難怪創黨元老紛紛跳出來，指責民進黨背棄當年創黨理念，淪為特定派系把持國家資源的政黨。

台北中國時報報導，周榆修為民進黨蘇系出身，曾在2012至2014年擔任民進黨中央黨部青年部副主任，當時黨主席為蘇貞昌，之後曾擔任立委蘇巧慧助理。周在2017年加入台北市長柯文哲市長室任聘用研究員，2018大選前被柯拔擢為市府顧問兼任市長室主任，2020年7月接任北市社會局長，深受柯文哲倚重。

報導指出，藍營人士批評為什麼民眾黨要找周榆修、一位民進黨員負責藍白合談判？柯辦總幹事黃珊珊兄長黃曙光深獲蔡英文倚重，黃珊珊與周榆修都有偏綠色彩，質疑民眾黨故意要破壞藍白合。

民進黨 柯文哲 賴清德

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