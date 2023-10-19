侯友宜：先利中華民國再利己 柯文哲：放輕鬆

民眾黨總統參選人柯文哲表示，不要滿腦子想總統怎合作，更重要的是政策、理念上結合 。(記者陳正興／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 與民眾黨總統參選人柯文哲 昨均受邀出席第21屆遠見高峰會，兩人行程錯開。侯友宜向柯文哲喊話：「要先利中華民國、利台澎金馬，再利己！」；侯說，民進黨總統參選人賴清德是務實台獨工作者，而柯文哲至今未見其明確表達支持台獨或反對台獨，這是他跟另兩位總統參選人不一樣的地方。

談到藍白合議題，侯說，他跟柯文哲滿熟，跟柯文哲的溝通不會有障礙，也尊重柯的想法。話鋒一轉，侯說他爸賣豬肉，常講切豬肉要切大塊，斤兩要讓給別人一點，不要切得剛剛好，要切多一點給別人，這樣人家才會來買。侯認為，利他才會讓國家更好，利他也是利己，人生是用這個方式看待，給別人機會，就是給大家機會，給國家機會。

柯文哲則表示，「take it easy（放輕鬆）」，侯友宜太緊張了，輕鬆一點就好了，不要滿腦子都在想總統合作，其實還有政策、理念與立委的合作。他認為，應先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥；現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏，有什麼用」。