侯友宜：先利中華民國再利己 柯文哲：放輕鬆
國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲昨均受邀出席第21屆遠見高峰會，兩人行程錯開。侯友宜向柯文哲喊話：「要先利中華民國、利台澎金馬，再利己！」；侯說，民進黨總統參選人賴清德是務實台獨工作者，而柯文哲至今未見其明確表達支持台獨或反對台獨，這是他跟另兩位總統參選人不一樣的地方。
談到藍白合議題，侯說，他跟柯文哲滿熟，跟柯文哲的溝通不會有障礙，也尊重柯的想法。話鋒一轉，侯說他爸賣豬肉，常講切豬肉要切大塊，斤兩要讓給別人一點，不要切得剛剛好，要切多一點給別人，這樣人家才會來買。侯認為，利他才會讓國家更好，利他也是利己，人生是用這個方式看待，給別人機會，就是給大家機會，給國家機會。
柯文哲則表示，「take it easy（放輕鬆）」，侯友宜太緊張了，輕鬆一點就好了，不要滿腦子都在想總統合作，其實還有政策、理念與立委的合作。他認為，應先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥；現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏，有什麼用」。
國民黨昨也修正通過不分區立委提名辦法，預計11月8日人選名單出爐、11月11日開會行使同意權。由於適逢藍白合關鍵時期，中常會也通過，必要時，提名作業同意授權主席決定延後一周辦理。朱立倫說，不分區名單一定要有亮點，絕無酬庸，也沒有任何政治交換與利益勾結。
上一則
對決賴蕭 柯侯配、侯柯配民調都贏
下一則
FB留言