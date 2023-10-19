對決賴蕭 柯侯配、侯柯配民調都贏

民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。(本報資料照片)

ETtoday民調 雲昨天公布最新民調，2024總統參選人支持度，四人參選情況下，民進黨賴清德33.6%、國民黨侯友宜 26.7%、民眾黨柯文哲 22.1%、鴻海創辦人郭台銘9.7%；若藍白整合，侯柯配42.6%、賴蕭配37.4%，柯侯配43.5%、賴蕭配35.6%，藍白組合都微幅領先賴蕭配。

ETtoday民調雲10月15日到16日進行民調，有效樣本數1592份，結果公布，三人參選情況下，賴清德支持度34.7%，侯友宜支持度27.4%，柯文哲支持度25.5%。

這份民調指出，若藍白整合成功，由國民黨與民眾黨「侯友宜總統、柯文哲副總統」的「侯柯配」組合，對上民進黨「賴清德總統、蕭美琴副總統」的「賴蕭配」組合，「侯柯配」支持度42.6%、「賴蕭配」支持度37.4%，差距5.2個百分點。若國民黨與民眾黨為「柯文哲總統、侯友宜副總統」的「柯侯配」組合，則「柯侯配」支持度43.5%、「賴蕭配」支持度35.6%，差距7.9個百分點。

此民調顯示，若無黨籍「郭台銘總統、賴佩霞副總統」的「郭賴配」組合加入戰局，「侯柯配」支持度 38.3%，「賴蕭配」支持度 35.1%，「郭賴配」支持度 10.3%；「柯侯配」39.0%、「賴蕭配」34.0%、「郭賴配」8.8%。