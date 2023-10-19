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王建煊籲郭台銘連署後暫停參加總統選舉 找新黨拚立委

記者程遠述／台北19日電
監察院前院長王建煊原本要參選總統，後宣布退選。（本報資料照片）
監察院前院長王建煊原本要參選總統，後宣布退選。（本報資料照片）

監察院前院長王建煊今在臉書發文表示，2016年國民黨「換柱」時他曾鼓吹鴻海創辦人郭台銘代表藍選總統，鴻海內部曾有人向他電話致謝，不過他呼籲郭台銘連署達標後就先身退，暫停參加本屆總統選舉，郭可選一在野小黨例如新黨合作，力拚立委選舉，擔任新黨不分區立委候選人第一名，鋪陳下屆總統選舉。

郭台銘日前曾自行宣布已達連署門檻30萬份，中選會依法將在11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。王建煊原也宣布參選總統，9月則宣布退選。

王建煊文中表示，對郭台銘印象很好，2016年國民黨發生「換柱事件」，當時郭如參選，當選機會很大，國民黨主席朱立倫當時也不必那麼辛苦的挑擔，但當時郭並未積極爭取提名，也許生意人對政治興趣不大，但奇怪的是在那之後，郭似乎對選總統又興致勃勃，好像非要事成不可的樣子。

王建煊指出，郭這次連署可能達標，但選上總統門都沒有，將來藍軍如當選總統還好說，若藍軍敗、綠軍大勝，台獨更囂張，大陸因而武統台灣，郭台銘就會成為歷史罪人，他寫這篇文章主要是告訴郭不要成為台灣的罪人。

王建煊表示，郭目前最重要暫停參加本屆總統選舉，趕快為自己舖陳下屆總統選舉，他建議郭的總統連署繼續進行、愈熱烈愈好，表示不是怕連署不足而藉詞不選。

萬一有需要時就選下去，雖不當選，亦能嚇阻某些傷天害理之事發生，如果連署達標而先身退，藍軍敗，台獨勝，也與郭無關，可留下顧全大局佳話，為下屆總統選舉留下資源。

王建煊也說，郭台銘可選一不錯的在野小黨例如新黨合作，力拚立委選舉。郭可任新黨不分區立委候選人第一名，新黨主席吳成典列第二名，其他人選皆由郭指定，若獲席次可影響各項政策的推動，為下屆郭選總統打下基礎。

王建煊說，未來四年裡，郭的慈善基金會一定會有更多的愛心付出，因為郭曾說財產除少數留給孩子及親人外，其他將裸捐；透過慈善，透過立法院的表現，人民豈會不喜歡？四年後進入總統府將是輕而易舉的事。

王建煊表示，郭台銘要選總統，自己到現在還是很贊成的，郭雖有缺點，但如當選總統，很可能會為台灣帶來新氣象，兩岸關係也不致劍拔弩張；但是若急著這屆就要當總統，一股蠻幹到底的氣勢，就反而不是當總統的料「就去搞你的生意吧」。

郭台銘 國民黨 鴻海

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