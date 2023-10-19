每天攪和藍白合 黃越綏：國民黨自甘墮落淪為小三

作家黃越綏指出，國民黨將總統大選寄希望於藍白合，自甘墮落淪為小三。（本報資料照片）

作家黃越綏今天在臉書指出，民眾黨總統參選人柯文哲 參選主要目的，是可以拿到他個人和政黨數億台幣的補助金，國會立委席次才是柯文哲最在意的談判策略。

黃越綏表示，柯文哲提出修憲也未必能通過的內閣制度，柯文哲很清楚選不上總統，不解國民黨 這個既有歷史基礎和組織的百年老店，居然被柯文哲嚇破膽，每天攪和在類宮廷劇鬥爭的藍白合議題，自甘墮落淪為小三，必須仰仗柯文哲的嘴臉蹭流量。

黃越綏指出，區域立委選舉牽涉地方主客觀因素，選民通常選人勝於選黨，這是有利於國民黨的地方，民調不絕對代表選票，何況現在握有資源執政的地方首長，幾乎都是國民黨籍，實在想不透，國民黨為何如此軟弱和委曲求全，讓柯一再拿翹和挖牆腳。

黃越綏表示，把希望冀望在對手憐憫時，最失望的莫過於自家人，恐怕到時藍營選民不是因為不屑而不想投票 ，就是在恨鐵不成鋼的情況下，轉投民眾黨，偷雞不成蝕把米。

黃越綏說，鴻海創辦人郭台銘沒有實務選舉經驗，團隊是雜牌軍拼湊，出現了要馬兒會跑，又要馬兒不吃草的窘境，導致一連串不討喜的廣告，反而成為笑柄。