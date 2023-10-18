「微妙的政治意涵」 民調怎看藍白合？ 獲過半支持

台灣民意基金會針對怎麼看藍白合進行民調，19日公布民調結果。（取材自台灣民意基金會民調報告）

台灣民意基金會公布藍白合民調 ，受訪者贊成藍白合52.3%，不贊成30.5%，認為民眾黨總統參選人柯文哲 倡議藍白合比民調合理的52.0%，不合理31.6%。

這份民調訪問時間為10月15日到17日三天，採市話、手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話70％、手機30%，有效樣本1080人，市話760人，手機320人。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，是否贊成國民黨 與民眾黨共推一組候選人競選正副總統，16.8%非常贊成，35.5%還算贊成，19%不太贊成，11.5%一點也不贊成，17.2%沒意見、不知道。

游盈隆說，20歲以上台灣人，五成二贊成國民黨與民眾黨合作共推一組候選人競選總統與副總統，三成一不贊成，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是台灣多數選民可接受藍白合；這現象有相當微妙的政治意涵。

台灣民意基金會針對怎麼看藍白合進行民調，19日公布民調結果。（取材自台灣民意基金會民調報告）

游盈隆指出，柯文哲主張藍白合比民調，贏的當正，15.4%非常合理，36.6%還算合理，21.8%不太合理，9.8%一點也不合理，13.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。

游盈隆表示，20歲以上台灣人中，五成二覺得柯文哲倡議藍白合比民調，是合理的，三成二覺得不合理。這項發現傳遞了一個重要訊息，台灣社會接受以民調論輸贏。