藍白合／侯辦公布初選規畫 稱地點、費用都可談

侯友宜競辦執行長金溥聰17日回應，柯陣營如果這麼強勢，真的不必談下一步。（記者林雍琁／攝影）

針對藍白合，國民黨總統參選人侯友宜 競選辦公室昨天主動發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫，包括投票 公告可在10月底前達成協議並對外公告；投票時間為11月4至5日，投票時間一天或兩天，會中皆可討論。

本報系聯合報報導，

侯辦昨提出的會議規畫建議方案，共有三項主要方向：首先是會談時間，期望愈快愈好，今天或明天皆可配合；第二為會議代表，建議第一次會談原班人馬；第三項是討論如何整合雙方政黨輪替方案，侯方已提出「開放式民主初選」，也尊重對方所提民調 初選方案，雙方可在會中進行討論，期望能達成「折衷方案」。

侯辦說明，「開放式民主初選」規畫包括多項內容，進行方式可由符合選舉投票資格的民眾投票展現民意，實施方式為22縣市、73區域立委選區設立投票所，參加投票民眾不分黨派，只要親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證，以此過濾對手政黨支持者灌票，避免造成偏差，這是最真實與最直接檢驗民意的方法。

侯辦指出，投票公告可在10月底前達成協議並對外公告；至於投票地點，侯方可提供現有民眾服務社設置投票所或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤，如果民眾黨有意見，可於會談中討論。

侯辦表示，投票時間會中皆可討論，投票雙方各推派選監人員及志工。經費部分則為費用各半；建議防弊措施包括準備電腦系統，防止重複投票、禁止遊覽車載運投票。

對於藍白合進度，侯友宜表示，會釋出最大的善意、包容，盡最大努力，持續溝通，大家一起共同面對面商討。