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侯營「民主初選」槓上柯營「全民調」 藍白合瀕臨破局

記者張睿廷、林銘翰／台北18日電
侯友宜競辦執行長金溥聰（左）與柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主。（記者林俊良／攝影）
侯友宜競辦執行長金溥聰（左）與柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主。（記者林俊良／攝影）

藍白合瀕臨破局？目前洽談合作卡關的國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，兩陣營昨天各自進一步提出「開放式民主初選」與「全民調」方案，由於柯辦提供兩種民調方式讓侯辦選擇，侯辦執行長金溥聰回應指出，柯陣營如果這麼強勢，只有二擇一的選項，「真的不必談下一步」。

侯辦緩頰：金溥聰沒堅持不談

金溥聰的說法被外界解讀藍白合恐怕很難談下去，不過，侯辦昨晚發出聲明稿表示，金溥聰沒堅持不談下一步。侯辦表示，記者會一開始，金溥聰就一直強調，「我們今天不會做決定」，因為不能確定柯文哲競選總幹事黃珊珊是代表民眾黨？還是只代表競選辦公室？或是代表柯文哲？

柯辦發言人戴于文昨晚表示，黃珊珊當然代表柯文哲，也代表民眾黨，柯辦已盡最大善意與彈性。

藍白合會談陷入僵局，侯辦前天拋出「希望在三天內能盡快進行第二次會面」，昨天上午又主動出擊，發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫。到了下午，黃珊珊也提出「全民調」執行辦法，分為Ａ、Ｂ兩版民調初選方式。

黃珊珊：初選比連署總統困難

黃珊珊說，國民黨提出這麼複雜的開放式民主初選，須在全國設投票所，簽署所謂認同卡，還有人力、物力，甚至是選票印製，可能需要花費上億的金額，民眾黨沒有辦法分擔，也不太可能在10月底前完成，「這個在困難度上，比連署總統還要困難。」

黃珊珊指出，如果要協商民調的部分，當然可以繼續見面；但是如果要協商民主初選，再協商幾次也不會有結果。

金溥聰隨後開記者會回應，直指柯陣營如果這麼強勢，只有二擇一的選項，「真的不必談下一步」；因為那將不是聯盟，而是淘汰賽，侯陣營希望的是折衷方案。民眾黨現在非常強勢提出要求，也就是不能接受侯陣營的方案，只能在柯陣營的方案中做選擇。

金溥聰提到，柯文哲、黃珊珊都強調科學重要性，他手邊有一份國際水準的學術期刊，證明用手機做民調會 產生極大偏差，柯提的方案還有一個是100%用手機做民調，是不是柯陣營想藉此方式獲得優勢？不懂為何要搞成一翻兩瞪眼的合作方式，支持者也難以接受。

民調 柯文哲 國民黨

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