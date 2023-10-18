侯營「民主初選」槓上柯營「全民調」 藍白合瀕臨破局

侯友宜競辦執行長金溥聰（左）與柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主。（記者林俊良／攝影）

藍白合瀕臨破局？目前洽談合作卡關的國民黨 總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲 ，兩陣營昨天各自進一步提出「開放式民主初選」與「全民調 」方案，由於柯辦提供兩種民調方式讓侯辦選擇，侯辦執行長金溥聰回應指出，柯陣營如果這麼強勢，只有二擇一的選項，「真的不必談下一步」。

侯辦緩頰：金溥聰沒堅持不談

金溥聰的說法被外界解讀藍白合恐怕很難談下去，不過，侯辦昨晚發出聲明稿表示，金溥聰沒堅持不談下一步。侯辦表示，記者會一開始，金溥聰就一直強調，「我們今天不會做決定」，因為不能確定柯文哲競選總幹事黃珊珊是代表民眾黨？還是只代表競選辦公室？或是代表柯文哲？

柯辦發言人戴于文昨晚表示，黃珊珊當然代表柯文哲，也代表民眾黨，柯辦已盡最大善意與彈性。

藍白合會談陷入僵局，侯辦前天拋出「希望在三天內能盡快進行第二次會面」，昨天上午又主動出擊，發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫。到了下午，黃珊珊也提出「全民調」執行辦法，分為Ａ、Ｂ兩版民調初選方式。

黃珊珊：初選比連署總統困難

黃珊珊說，國民黨提出這麼複雜的開放式民主初選，須在全國設投票所，簽署所謂認同卡，還有人力、物力，甚至是選票印製，可能需要花費上億的金額，民眾黨沒有辦法分擔，也不太可能在10月底前完成，「這個在困難度上，比連署總統還要困難。」

黃珊珊指出，如果要協商民調的部分，當然可以繼續見面；但是如果要協商民主初選，再協商幾次也不會有結果。

金溥聰隨後開記者會回應，直指柯陣營如果這麼強勢，只有二擇一的選項，「真的不必談下一步」；因為那將不是聯盟，而是淘汰賽，侯陣營希望的是折衷方案。民眾黨現在非常強勢提出要求，也就是不能接受侯陣營的方案，只能在柯陣營的方案中做選擇。

金溥聰提到，柯文哲、黃珊珊都強調科學重要性，他手邊有一份國際水準的學術期刊，證明用手機做民調會 產生極大偏差，柯提的方案還有一個是100%用手機做民調，是不是柯陣營想藉此方式獲得優勢？不懂為何要搞成一翻兩瞪眼的合作方式，支持者也難以接受。