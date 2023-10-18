新聞評論／柯文哲想「當正的」 先答如何組政府

民眾黨總統參選人柯文哲。（本報資料照片）

藍白合開談一回，雙方就卡在「全民調 」和「民主初選」兩案，相持不下。柯文哲 顯未料到國民黨 有此一招，氣憤之餘，脫口說出有些失態的話。兩黨既然談合作，就應有合作的基本態度，不能只想拿對方墊腳。事實上，藍白兩黨目前把焦點鎖定「誰正誰副」，並非良好的切入點；比較合理的談法，是雙方分別提出對未來「聯合政府」的構想，再不斷商榷磨合。如此，較有可能促成實際合作。

柯文哲自恃民調較高，又擔心藍白合會使民眾黨「被吃掉」，因此堅持要「當正的」。但從國民黨的角度，如果柯文哲在藍白合中「當正的」，並可能因此當選總統；那麼未來「聯合政府」要如何組建，國民黨要扮演什麼角色，當然也必須現在就先行談定。否則，柯文哲嘴上雖喊著要推動「內閣制」，但他一當上具有實權的總統，誰知道他會不會緊抓著大權不放，變得比皇帝還專制。一旦演成那種情況，國民黨豈非變成平白幫他打天下的傭兵？

柯文哲堅持「全民調」及「當正的」，外界可以了解；但人們更期待聽到的，是他對「聯合政府」組建的構想。原因很簡單：民眾黨全黨，僅他一人具首都執政八年的經驗，高虹安在新竹市長的評價和地位仍岌岌可危，有問政經驗的立委則屈指可數；一旦柯文哲「當正的」當選總統，這個國家要如何運作及治理，只靠其一人、一黨顯然不夠。他若不能展現治國和識人的高度，運用藍營相對豐沛的治國及施政經驗，自己每天說得再怎麼天花亂墜，也是無用。

因此，柯文哲要如何「當正的」，除了要用民調說服國民黨，更要把全套問題回答完整，才足以說服選民。同樣的，國民黨也必須提出完整對案，才能爭取民眾黨的誠意合作。包括選舉中的「政黨票」要怎麼投，才符合兩黨的共同利益，也必須仔細思考。