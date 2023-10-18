立委踢爆衛福部放水黑心快篩 國庫恐認賠4.7億

國民黨立委王鴻薇17日舉行記者會，指出衛福部採購南韓不良快篩，廠商施壓全民買單。（記者曾原信／攝影）

國民黨 立委王鴻薇昨天舉行記者會，指中央流行疫情 指揮中心因防疫需求緊急採購快篩試劑，花費4.7億元（台幣，下同，約1500萬美元）向廠商採購500萬劑南韓 快篩試劑，卻發現無法有效偵測病毒；原本要求廠商退款，竟疑似害怕廠商發布重大訊息讓事情曝光，居然打算同意換貨及交付尾款。她痛批衛福部簡直被廠商吃死死，事涉國人健康，卻一點擔當都沒有。

王鴻薇表示，中央疫情指揮中心去年緊急採購「專案」進口外國快篩試劑，其中嘉碩生醫電子股份有限公司獲得500萬劑採購合約，加上備用品，總共在5月分三批交付502萬5000劑南韓進口GenBody快篩試劑，合約金額4億7500萬元，同時還向森昌有限公司採購30萬劑南韓GenBody快篩試劑，中央並先行支付嘉碩生醫4億2468萬元，約九成貨款。

王鴻薇說，衛福部同年8月執行新冠肺炎快篩試劑年度品質監測時，發現嘉碩生醫進口的三批快篩試劑無法有效偵測病毒，屬醫療器材管理法之「不良醫療器材」，立刻去函桃園市政府衛生局，要求處分嘉碩生醫執行回收作業，然回收疑似不完全；另一方面，森昌公司則是在今年6月21日回收，並提供出口報單，退運在案，只是恐怕已有部分快篩試劑流入市面。

王鴻薇指出，當衛福部要求廠商退款時，居然疑似因為害怕廠商發布重大訊息，會讓黑心快篩流入市面曝光，居然打算同意換貨及交付尾款，國庫恐將因此損失4.7億元。

王鴻薇也質疑，到底南韓GenBody試劑先前是如何取得食藥署EUA，並獲得專案輸入許可之後，卻未能通過品質監測？這中間有沒有失職？請衛福部統統向國人說明清楚。

疾管署：已要求退款換貨

疾病管制署發言人曾淑慧回應表示，一切按照契約內容行事，嘉碩共進口502萬劑，使用133萬劑，回收369萬劑，由各地衛生局回收處理，限期退回南韓原廠；因嘉碩重新進口等量試劑，食藥署邊境檢驗合格，疾管署將依契約及相關法令規定，完成換貨，這部分金額約3.5億元。其中，針對已使用約133萬劑，疾管署將比照工程會針對森昌公司的試劑調解建議，循法律途徑請嘉碩公司退還已支付款項約7772萬元。