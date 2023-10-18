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黑白集／卡中捷 「Lie導」最夠力

黑白集
外界好奇賴清德口中的中捷「有力人力」是誰？行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（左）與法務部長蔡清祥（右）上午在立法院回應相關話題。（記者杜建重／攝影）
外界好奇賴清德口中的中捷「有力人力」是誰？行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（左）與法務部長蔡清祥（右）上午在立法院回應相關話題。（記者杜建重／攝影）

賴清德抹黑對手，不惜把自己人拖進髒水裡。他說，擔任閣揆時核定中捷藍線規畫案，可惜盧秀燕市府更改路線影響進度，「改到有力人士住家附近」。副總統扯謊神色自若，殊不知規畫案今年初才由交通部核定，呈報行政院後無下文。網民大酸，「Lie導，完全執政這麼久，還不知誰最會卡嗎？」

去年中二立委補選，綠營炒作中捷藍線經過顏清標家，擊敗顏寬恒。司法未查出圖利弊案，賴清德卻故技重施，難怪被批「沒本事只會含沙射影」。荒謬的是，賴導暗箭射盧媽，卻傷到交長王國材及閣揆陳建仁，陳內閣立馬自清審查基於專業，狠狠打臉賴清德。

事實上，改路線的是林佳龍市府，盧秀燕為收爛攤才把路線還原。林佳龍「截直取彎」繞進荒涼重畫區設站，當時的賴院長核准可行性報告；中央地方一條心，尚未經過顏家，就已引人質疑「有力人士」介入。

完全執政「卡神」多，行政院拍板國道七號，半年後核定路線說改就改。高雄地主大罵政府包庇工廠，拿有機良田開刀，計畫拖十年一改再改。此案，賴清德何不關心幕後也有外力作怪？

中捷藍線案卡在政院百餘天，要不是Lie導亂放暗箭，民眾怎知中捷又淪為選戰工具。算起來，賴清德為難中捷藍線兩回，先繞路後卡路，他才是最大隻的「有力人士」。

賴清德

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