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幫郭台銘連署「給400元台幣」 新埔鎮代主席涉賄收押

台灣新聞組／台北18日電
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。(圖／取自王增基臉書)
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。(圖／取自王增基臉書)

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以每人400元台幣(約12.3美元)獎金，給為鴻海創辦人郭台銘連署的民眾，檢警掌握相關情資，前天前往王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依違反總統副總統選舉罷免法送辦。新竹地檢署認為王增基涉嫌重大，昨天向法院聲押禁見獲准，這也是今年全台首例連署涉賄案。

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基（後排左1）涉嫌提供台幣400元獎金給幫忙郭台銘連署...
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基（後排左1）涉嫌提供台幣400元獎金給幫忙郭台銘連署民眾。（記者黃羿馨／攝影）

郭台銘辦公室發言人黃士修回應表示，違法就該舉報，郭辦已一再重申，連署不可有對價關係。

王增基為新埔鎮代表會主席，也是北新加油站有限公司總經理；地方人士指出，王增基支持郭台銘，有意願協助連署，近日王在加油站辦活動，並對前來幫忙郭台銘連署的民眾提供每人400元「獎金」，目前已經收到近500份連署書。

竹檢掌握情資，前天搜索王增基住處及加油站，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依法送辦。據了解，王增基並不否認犯罪事實，遭竹檢向法院聲請羈押禁見獲准，王的兒子也因幫忙父親發錢連署，訊後以十萬元交保。

新竹縣選委會表示，未遇過這樣案件，由於王增基還在偵查階段，連署書是否具效力，還要再釐清，今開會討論。

郭台銘辦公室日前呼籲支持者守法，重申連署「三不、三要」原則：「三不」是絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資；「三要」原則是要遵守總統副總統選舉罷免法、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙或有心人士竊取個資。

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