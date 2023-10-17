柯辦：柯陣營想的是贏賴清德 但國民黨只想幹掉柯文哲

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任周榆修（右）17日接受媒體人黃暐瀚（左）廣播節目專訪。(圖：POP撞新聞提供)

民眾黨總統參選人柯文哲 競選辦公室主任周榆修今天表示，選舉過程都有攻防，民進黨總統參選人賴清德 也在看，柯文哲陣營想的是要贏過賴清德、把新潮流拉下來，可是他怎麼感覺，國民黨 只是想把柯文哲幹掉而已。

周榆修上午接受廣播節目專訪，對於民眾黨在什麼條件下，願意和國民黨談合作的問題，周榆修說，民眾黨提出採用全民調，包括如何取樣，公式怎麼算，花多少時間，哪幾家公司，他們都會用很快的速度，盡速向全國支持者說明。

周榆修表示，不是只有民眾黨可以提，國民黨陣營也可以提出，民眾黨會做到開誠布公，希望讓國民黨的夥伴、全國民眾都知曉，針對所謂的民主開放式初選，期待國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室可以跟民眾說明。

周榆修認為，選舉過程都有攻防，賴清德陣營也在看，柯文哲陣營的想法是，怎麼樣透過投票說服民眾，這組在野陣營要贏過賴清德、把民進黨的新潮流拉下來，可是他怎麼感覺，國民黨只是想把柯文哲幹掉而已。

周榆修指出，民眾黨想要讓國家更好，透過在野陣營的合作，在選舉投票贏過賴清德，因為大家不喜歡現在的新潮流，希望能夠實現政黨輪替，而不是所謂的在野陣營，想方設法地把夥伴撂倒，大家要靜下心來想一想。

周榆修表示，選舉會贏比較重要，應該把方案拿出來，民眾黨主張全民調，當然也會被批評指教，國民黨既然敢提出民主開放式初選，就要接受大家指正，就像柯文哲時常說的，坊間學者怎麼講，應該都要參酌。

周榆修說，民眾黨跟國民黨有不一樣的過去，至於是否要有共同的未來，當民眾看到賴清德即將挑戰大位，還有他背後代表的新潮流，國營事業、雞蛋處理成那樣，為什麼國營事業高比例，都是新潮流的人，如果有這樣的想像，期待政黨輪替成為常態。