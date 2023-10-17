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賴清德演講要蓋13萬社宅 學生：市長任內沒落成1戶

記者郭政芬／新竹17日電
副總統、民進黨總統參選人賴清德16日前往陽明交大演講，賴提到未來要蓋13萬戶社宅。(記者郭政芬／攝影)
副總統、民進黨總統參選人賴清德16日前往陽明交大演講，賴提到未來要蓋13萬戶社宅。(記者郭政芬／攝影)

副總統、民進黨總統參選人賴清德16日前往陽明交大演講，賴提到未來要蓋13萬戶社宅，有學生提問時吐槽「記得你過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅。」詢問具體方案與時程等，賴清德則提到未來以多元方式來做，不只政府提供場地，私人興建房屋也可加入等，用更多元方式來推，應沒有問題。

賴清德以「打造創新繁榮的台灣」進行演講，談到將全力推動「居住三對策」，蔡英文總統任內社宅興建12萬戶、包租代管8萬戶，他未來將興建社宅13萬戶、包租代管17萬戶，並提供多元化戶型來幫助年輕人。

有女學生提問表示，她上網查其他4萬多戶都還在規畫中，不知道規畫中是什麼意思，也許連決標都沒有，「我記得您過去市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」。「想請問有否具體方案或詳細時程，比如說蓋在哪裡？蓋多少？用此來說服選民，您所說的16年25萬戶並不是一個隨便提出來的數字？」

賴清德回應，他報告中有提到明年5月20日，可以看看蔡總統任內最後一天，興建跟完成發包有沒有到12萬戶？若有，就是完成她的政見。未來他以多元方式推動，蔡總統一開始以地方政府為主力，中央提供土地、經費、協助行政措施，由地方政府執行，後來地方出現了一些困難，「所以，我當院長時候，我們推動了一個住都中心，由中央站在第一線負責推動，用的土地都是國家的土地」。

賴清德說，未來希望能多元的土地來源，例如私立學校退場，可用來做社會住宅。另外，都更、區段徵收或重畫的時候，可取一定比例的土地來蓋社宅。甚至私人興建的房屋、大廈，給予容積獎勵或其他獎勵措施，要求一定比例的社會住宅供政府來用，用更多元方式來推，未來8年13萬戶應該沒有問題。

另有學生提問：民進黨完全執政下，但部分法案遲未通過，要如何說服人民繼續支持執政？賴清德回應，每位立委來自不同選區，有不同信念和看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行；另外，政府都有在推政策遏止炒作房價，並不是平時未進行，到了選舉才做。

賴清德 民進黨 蔡英文

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